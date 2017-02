Premier League - Manchester United popáté získal anglický Ligový pohár, pomohl hlavně Ibrahimovic

Vcera to bola poriadna bitka za mna jeden z najlepsich zapasov co som poslednou dobou videl...jazdilo sa celych 90min vo velkom tempe a trochu ma Southampton ktory hral paradne prekvapil ze to vydrzali az dokonca ale bolo mi ich luto drzal som im palce skoro aj cele wembley ich tlacilo...a ten neuznany gol Gabbiadiniho dost trapas na to ze to bolo finale...ale bol to zase Zlatanov vecer...neskutocne aky ma vplyv stale na tym