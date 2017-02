Premier League - Zlatan vše předpověděl a pak žertoval s Pogbou: To tebe koupili, já jsem přišel zadarmo

© fotbalportal.cz - Zlatan vše předpověděl

2 Líbilo se

Dnes 08:29 - Manchester United včera porazil v napínavém finále EFL Cupu Southampton 3:2 a získal po Community Shield svou další trofej v této sezóně. Ústřední postavou byl Zlatan Ibrahimovič, který vstřelil dva góly. Po zápase hovořil o tom, že jej úspěchy u Red Devils nepřekvapují. Vše předpovídal. Pak také zažertoval s Paulem Pogbou.

Zlatan Ibrahimovič je hlavní hvězdou Manchesteru United. Ve finálovém duelu EFL Cupu se postaral o dvě branky svého týmu a vystřelil mu trofej. Ve všech soutěžích nasázel v této sezóně už 26 gólů. Nikdo z hráčů Premier League nezvládl více.

Když se švédského útočníka po zápase ptali, zda je překvapen, jak dobře mu premiérová sezóna v Anglii vychází, odpověděl:

„Ne, ne. Je to to, co jsem předpovídal. Všechno, co jsem si myslel, se stalo. Jediná věc je to, že to ostatní neviděli. Přišel jsem sem, abych jim ukázal, co jsem viděl já a co dokážu já.“

„Dělám to tak každý rok.“

„Přišel jsem sem, abych vyhrával, a já vyhrávám. Ale musíme jít dál, protože čím více vyhrávám, tím jsem spokojenější.“

„Čím jsem starší, tím si trofejí více cením. Je to o výhrách a o sbírání trofejí. Je to už má 32. trofej. Všude tam, kde jsem byl, jsem vyhrával.“

Pak se Zlatan Ibrahimovič vyjádřil k samotnému zápasu.

„Bylo to fajn. Bylo to příjemné. Vrátili se do hry, když vyrovnali na 2:2. My jsme vypadali trochu unaveně, ale pak jsem dostal šanci a skóroval jsem. Byl to fantastický centr od Andera (Herrery). Je to týmová práce.“

Ihned po utkání došlo při pozápasových rozhovorech na humorný okamžik s Paulem Pogbou. Když francouzský záložník chválil Ibrahimoviče a uvedl, že právě kvůli těmto věcem jej Manchester United koupil, švédský bombarďák jej se smíchem ihned opravil:

„Koupili? Já jsem přišel zadarmo, to tebe koupili.“

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz