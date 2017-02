Premier League - Cesc Fábregas má v Chelsea své opodstatnění – Jeho kvalita z něj stále dělá rozdílového hráče

© skysports.com, fotbalportal.cz - Cesc Fábregas

Dnes 10:19 - Ve včerejším duelu proti Swansea patřil k nejlepším na hřišti. Cesc Fábregas jeden gól sám dal a další připravil pro Pedra. Je sice možné, že se v příštím utkání proti West Hamu opět posadí na lavičku, ale je jasné, že pod Antoniem Contem má stále svou roli a setrvá na Stamford Bridge. Pro Chelsea je rozdílovým hráčem, který týmu ještě hodně pomůže. Proč?

Pedrův gól dvacet minut před koncem utkání se Swansea byl klíčovým momentem zápasu. Střela byla poměrně z velké dálky a Łukasz Fabiański rozhodně nemá čisté svědomí. Ale také to znamenalo, že si Cesc Fábregas připsal svou 102. gólovou asistenci v Premier League. Potřeboval na to jen 300 zápasů.

Tato přihrávka nebyla úplně to nejokázalejší, ale přeci jen to nabízí záblesk toho, proč už se dostal v žebříčku asistencí na druhé místo za Ryana Giggse. Rychle převzal balón, z druhého doteku jej poslal mezi dva bránící hráče a zbytek dokonal Pedro. Španělská spolupráce zafungovala na výbornou.

Během prvních tří minut podobně dvakrát nahrával Diegu Costovi. Na začátku druhého poločasu to udělal znovu, když našel Edena Hazarda, který pak velmi nebezpečně vystřelil. Ještě důležitější než tyto průnikové přihrávky, byl jeho otevírací gól zápasu. Poté ještě nastřelil břevno.

„Vzal si hru na povel, byl velmi pracovitý. Myslím si, že opravdu chtěl uchopit svou šanci. Byla to perfektní odpověď. Opravdu jsem si jeho výkon užil,“ uvedl Niall Quinn.

Přestože se Fábregas v průběhu sezóny ocitl mimo Conteho jedenáctku. Včerejší zápas proti Swansea si skutečně užil i on sám. Možná je to tedy trochu překvapivé, že v přepočtu na odehraný čas se v Premier League přímo zapojil do více gólů než kterýkoliv jiný hráč Chelsea. Delší dobu není v Chelsea první volbou, ale když nastoupí, je to znát.

Conte to také ví: „Cesc je špičkový hráč, je to fotbalový génius. Stejným způsobem mohu mluvit o Pirlovi. Cesc sice nezaběhne stovku za 10 vteřin, ale může si to dovolit, protože je to génius s míčem. Jeho rychlost je v jeho mysli.“

Samozřejmě, že má italský manažer pravdu i o běžeckých schopnostech Fábregase. Jeho maximální rychlost v utkání proti Swansea byla 25,8 km/hod. Tímto údajem se blíží spíše oběma brankářům než ostatním hráčům v poli. Ale Fábregas je hráč, který dělá rozdíl jiným způsobem - v držení míče.

Je to o tom, kdy dostane šanci. Proti Watfordu ve druhém kole přišel na hřiště v 78. minuta za stavu 1:0 pro Hornets. V 87. minutě pak přihrál Diegu Costovi na vítězný gól na 1:2. Při veledůležitém vítězství na hřišti Manchesteru City na začátku prosince si připal jednu asistenci a měl prsty i v dalších dvou gólech.

Ovšem i tak dostává více prostoru ve středu zálohy Nemanja Matič. I když v rozestavení 3-4-3 je sestava Chelsea s Fábregasem na hřišti atraktivnější. Španělský záložník ale pevné místo nemá.

Když na Silvestra nastoupil Cesc Fábregas v základní sestavě proti Stoke, vyhrála Chelsea 4:2. Řeknete si: skvělý zápas. Jenomže Antonio Conte na to mohl nahlížet úplně jinak. Chelsea inkasovala dva góly - to je přesně počet branek, který obdržela v předcházejících 12 ligových duelech dohromady.

„Někdy je potřeba učinit rozhodnutí a podívat se na rovnováhu týmu,“ přiznal italský lodivod Chelsea. Pravdou je, že je složité přizpůsobit nastolenou taktiku Fábregasovi. V Juventusu to měl Pirlo o něco jednodušší, protože u něj Conte vyznával spíše systém 3-5-2, takže vedle Pirla byli ještě další dva střední záložníci.

Přítomnost Hazarda a Pedra ale inklinuje k systému 3-4-3. Fábregas je natolik inteligentní, aby pochopil, v čem má Conte nesnáze.

„Od začátku je to velká výzva. Je tady spousta spekulací. Nelze to zastavit, ale je mi jedno, co lidé říkají. Někdy je to velmi snadné. Nehrajete dva zápasy v řadě, jste frustrovaný, naštvaný a chcete odejít někam jinam. Ale pro mě je to jiné. Beru to jako výzvu pro sebe sama,“ vysvětlil Fábregas.

Možná, že Cesc Fábregas, který se v květnu přehoupne přes hranici 30 let, uznal, že je lepší být součástí něčeho úspěšného, než být ústřední postavou v týmu plného zmatku. V minulé sezóně se pravděpodobně hodně naučil. „Situace se během posledních 6 měsíců masivně změnila,“ řekl.

Dá se očekávat, že ve zbytku sezóny bude Fábregas dostávat více příležitostí v základní jedenáctce. Conte může také pracovat na různých systémech, do kterých by mohl lépe začlenit španělského kouzelníka s míčem.

Ale teď se Fábregas jistě spokojí s vědomím, že svou kvalitou alespoň trochu pomůže k titulu v Premier League. K úspěchu, který mu během působení v Arsenalu dlouho unikal. Není první volbou, ale stále je extratřídou.

