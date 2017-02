Premier League - Opatrný Antonio Conte: K zajištění titulu potřebujeme ještě 29 bodů

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Antonio Conte je opatrný

Dnes 09:35 - Chelsea včera po jednoznačném průběhu zdolala Swansea a připsala si do tabulky Premier League další cenné ti body. Momentálně má před druhým Manchesterem City náskok 11 bodů, ale Citizens mají zápas k dobru. S tím počítá i Antonio Conte. Ten nechce předbíhat a tvrdí, že jeho celek musí získat ještě 29 bodů, aby měl jistý titul.

Blues v sobotním duelu nedali Swansea takřka žádnou šanci. Do vedení je poslal výborně hrající Cesc Fábregas. V samotném závěru první půle došlo ke chvilce nepozornosti v defenzivě Chelsea a Fernando Llorente ji za to okamžitě ztrestal vyrovnávací brankou. To bylo ovšem ze strany Swans vše. Jinak byli po celý zápas pod velkým tlakem. Ve druhém poločase se pak prosadili Pedro a Costa a Chelsea si došla pro výhru 3:1.

Stále trůní na vedoucí pozici. Před Manchesterem City, který má odehráno o utkání méně, má jedenáctibodový náskok. Jenomže Antonio Conte na celou věc nahlíží jinak, opatrněji.

„Jedenáct bodů není ve skutečnosti jedenáct bodů, protože některé týmy mají zápasy k dobru. My potřebujeme dalších 29 bodů, abychom vyhráli ligu. Pokud tedy bude schopní posbírat ještě 29 bodů, budeme mít titul. To je jisté.“

„Ale 29 bodů je hodně. Zbývá nám ještě 12 zápasů. Je důležité jít krok po kroku. Nadále musíme pracovat a hráči se musí soustředit.“

Italský trenér byl každopádně spokojen se sobotním výkonem svých svěřenců. Podle něj to byla zcela zasloužená výhra.

„Je to další krok a dobrá výhra, protože to proti nim nebylo snadné. Sledoval jsem jejich utkání proti Liverpoolu a Manchesteru City a hráli v nich skutečně velmi dobře. Dnes jsme si zasloužili vyhrát. Vytvořili jsme si mnoho šancí. Je škoda, že jsme je nechali skórovat. Ale ve druhém poločase jsme začali nanovo. Zasloužili jsme si vyhrát tento zápas. Jsem za své hráče velmi šťastný.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz