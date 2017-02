Premier League - Velký rozhovor s José Mourinhem: O finále EFL Cupu, Ibrahimovičovi i Ranierim

© zimbio.com, fotbalportal.cz - José Mourinho

Dnes 09:12 - Dnes v podvečer čeká Manchester United finále EFL Cupu proti Southamptonu. Před tímto duelem poskytl stanici SkySports velký rozhovor José Mourinho. Portugalský kouč zdůraznil, že může získat už druhou trofej pro Red Devils. Také mluvil o Zlatanu Ibrahimovičovi, u kterého vysvětlil, proč může hrát až do 40 let. Vyjádřil se i ke konci Claudia Ranieriho v Leicesteru. Co vše prozradil?

Ligový pohár je soutěž, na kterou jste vždy cílil. Když jste ji vyhrál s Chelsea, přineslo to týmu skutečný odraz k lepšímu. Jste si jist, že pokud ji vyhrajete i s Manchesterem United, tak na váš tým bude mít podobný dopad?

JM: „Když jsem vyhrál tuto soutěž s Chelsea, byli jsme v Premier League na skvělé pozici, takže nám vítězství v Carling Cupu dalo poslední špetku sebevědomí, kterou jsme potřebovali k tomu, abychom vyhráli ligu. Tentokrát je to jiné. Naše pozice v Premier League nám nedává reálné možnosti na titul. Ale musíme toho ještě hodně odehrát. Hrajeme o TOP4, hrajeme Evropskou ligu, hrajeme FA Cup...je toho hodně. Lhal bych, kdybych řekl, že by nám případné vítězství v poháru nepomohlo, ale zároveň musíme na soutěže hledět odděleně.“

„Je to prostě finále. V pondělí a v úterý máme volno. Pak se musíme připravit na Bournemouth, se kterým nás čeká další zápas v Premier League.“

Jak je pro vás důležité vyhrát s Manchesterem United svou první trofej?

JM: Druhou! Community Shield byla první, i když malá. Je to trofej, která také patří Louisi van Gaalovi, protože s klubem vyhrál FA Cup a umožnil nám hrát o tuto trofej. Je to sice malá trofej, ale je to trofej.“

„Mohlo by to být důležité. Mohlo by to být mnohem důležitější pro klub než pro mě. V této době mé kariéry nejsem sobecký. Už se na sebe příliš nedívám. Pro klub je to myslím dobré. Je to totiž obtížná doba, kdy jsme několik let nevyhráli Premier League, ani žádnou evropskou soutěž. Byla by to dobrá zkušenost pro hráče, zejména pro ty, kteří nepatří do vítězného období (ne Carrick, Rooney, Valencia, Young). Bylo by to důležité. Bylo by to hezké.“

Už jste v Manchesteru United odkoučoval více než 40 zápasů. Kde si myslíte, že nyní jste z hlediska vývoje klubu?

JM: „Myslím si, že s touto skupinou hráčů, s družstvem a problémy, které během sezóny máme, jsme na tom dobře. Domnívám se, že v červenci budeme připraveni otevřít dveře 2-3 hráčům, kteří přijdou a posunou nás na ještě vyšší level. Dosáhnete určité stability, najdete způsob, jak hrát, svou filozofii...a to je velmi důležité. Jsme stabilní v tom, jak hrajeme. Potřebujeme ještě jeden impulz.“

„Další impulz je příští přestupové okno. V lednu jsme nic neměnili. Samozřejmě, to uděláme v létě. Hráčům důvěřujeme. I pan Woodward říkal, že v týmu udržíme velké procento hráčů, které teď máme.“

Už jste si vyčlenil hráče, které chcete?

JM: „Ano.“

A budete rád, když se Vám je podaří získat tak rychle jako v Chelsea?

JM: „Pokud to bude možné, bude to lepší. Jestliže můžete zahájit předsezónní přípravu se všemi hráči, které chcete, je to lepší. Vždycky říkám, že trh se zavírá až 31. srpna, kdy už se dávno hrají zápasy, takže to není nejlepší okamžik na to, abyste zasahovali do mužstva. Ale někdy jsou obchody těžké a řešíte je dlouho. Do poslední chvíle.“

Pokud tyto hráče získáte, budete mít pocit, že můžete reálně bojovat o ty nejvyšší příčky v Anglii i v Evropě?

JM: „Myslím si, že to bude další krok. Další krok je vyhrávat tituly? Pravděpodobně můžeme vyhrávat trofeje i v této sezóně bez přestupového okna, ale domnívám se, že to bude dobrá příležitost k dalšímu kroku.“

Chci mluvit o Zlatanovi. Zaznamenal v lize a v poháru více gólů než kterýkoliv jiný hráč v Premier League, Championship, League One a League Two. Měl jste ho Interu, když mu bylo 26-27 let, což je pravděpodobně pro útočníka vrcholný věk. Jak se liší teď, když mu je 35 let?

JM: „Je lepší. Je komplexnější, je inteligentnější. Chápe hru ještě lépe. Není jen zakončovatel. Je někdo, kdo je důležitý při tvorbě hry. Je to vůdce. S mladými hráči má výjimečný vztah. Myslím si, že je nyní lepší.“

Mohl by hrát ve 40 letech jako Totti?

JM: „Myslím si, že by to šlo. Z fyzikálního hlediska je to samozřejmě možné. Ale já si myslím, že mnohem důležitější je duševní hledisko. Učiní rozhodnutí, jaké dělali Zanetti, Maldini...podobně to udělá brzy i Totti. Jednou jej udělá a svět jej bude muset přijmout, protože to, co předvádí, je fenomenální. Jednoho dne se probudí a řekne si: Už dost.“

Jak jste pracoval na taktice proti Southamptonu?

JM: „Oni měli 15 dní na to, aby pracovali a přemýšleli o nás. Nemysleli na žádný jiný zápas, jen na nás. Dva týdny...to máte jako předsezónní přípravu. Claude je skvělý kouč a odvádí výbornou práci. Pracovali na nás. Mohou se snažit udělat něco nového, když měli 15 dní na přípravu? Možná ano. Snažím se jít také tímto směrem. Čím nás mohou překvapit?“

„Ale také jsem analyzoval to, co není překvapením, to, jak hráli po celou sezónu. Tvrdě pracujeme, abychom byli připraveni. Po utkání se St. Etienne se musíme dostat z fyzické únavy. Ale musíme trénovat s malou intenzitou. Na druhou stranu musíme být co nejlépe připraveni po taktické stránce. Když zápas začne, bude má i Claudova práce snížena na minimum a vše už bude záviset jen na hráčích.“

V osmifinále Evropské ligy Vám byl nalosován Rostov. Co si o tom myslíte?

JM: „Je to špatné. Velmi špatné. Čeká nás dlouhý let, velmi obtížný soupeř. Překvapivě dobře zahráli v Lize mistrů. V play-off porazili Anderlecht a Ajax. Ve skupině porazili Bayern Mnichov, remizovali s Atléticem Madrid, vyhráli s PSV. Jsou velmi defenzivním týmem. Bude to těžké. Jsem rád, že hrajeme druhý zápas doma. V odvetě na Old Trafford máme šanci rozhodnout. Jsem také rád, že po utkání s Chelsea nemusíme do Rostova. Je to těžké období, složitý soupeř. Ale jsme už mezi nejlepší šestnáctkou. Budeme mít tu správnou motivaci, až ten zápas přijde.“

A konečně, jaká byla vaše reakce, když jste se dozvěděl, že Claudio Ranieri byl odvolán? Jaké bude mít pocity?

JM: „Moje reakce byla taková, že ve fotbale se může stát cokoliv. Minulou sezónu jsem si myslel, že můj vyhazov z Chelsea je velká věc. Včera večer jsem si uvědomil, že ve srovnání s koncem Claudia Ranieriho je to maličkost. Jsem zklamaný a smutný, to ano, ale překvapený? V moderním fotbale už není nic překvapivé. Rozhodnutí klubu je k smíchu. Prohlášení klubu je jako když hodíte lidem do očí písek. Pokud je pravda to, že někteří hráči na to měli vliv, pak si myslím, že by se měli stydět.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz