Premier League - Lídr neztratil: Chelsea zdolala Swansea. Tottenham díky Kaneovu galapředstavení míří na 2. místo. Leicester už je na sestup

Pedro rozhodl o výhře Chelsea nad Swansea

Dnes 16:11 - Nejsledovanějším sobotním utkáním 26. kola Premier League byl duel Chelsea se Swansea. Vedoucí celek Premier League si nakonec připsal 3 body za výhru 3:1. Rozhodující branku vstřelil Pedro, u jehož střely chyboval brankář Fabiaňski. Pojistku přidal Diego Costa. Blues tak navýšili svůj náskok. Po výhře Crystal Palace klesl na sestupové příčky mistrovský Leicester, který má ovšem k dobru pondělní dohrávku s Liverpoolem.

Chelsea 3:1 Swansea

Branky: 19. Fábregas, 72. Pedro, 85. Costa - 45+2. Llorente

Chelsea: Courtois - Azpilicueta, Luiz, Cahill - Moses (85. Zouma), Kanté, Fábregas, Alonso - Pedro (76. Matič), Costa, Hazard (85. Willian)

Swansea: Fabiański - Naughton, Fernandez, Mawson, Olsson - Fer, Cork, Carroll (76. Ayew) - Routledge (81. Narsingh), Llorente, Sigurdsson

Chelsea šla do zápasu se Swansea s jasným cílem navýšit náskok na ostatní pronásledovatele. Antonio Conte optě nasadil očekávanou sestavu. Snad jen Nemanju Matiče nahradil ve středu zálohy Cesc Fábregas, který by měl podle posledních zpráv setrvat na Stamford Bridge i v příští sezóně. Hostující Swansea chtěla vsázet především na zkušeného šutéra Fernanda Llorenteho.

Od úvodních minut měli domácí častěji míč na kopačkách a snažili se najít cestičku k brance Swans. Hostující hráči běhali bez balónu a dostávali se pod velký tlak. Vše vygradovalo v 19. minutě. Akci rozjel Eden Hazard, který si narazil s Diegem Costou, poté předal míč doprava na Pedra, jen jej posunul do běhu Fábregasovi a španělský záložník přesně zakončil k levé tyči Fabiańskiho svatyně - 1:0.

Fábregasova radost z úvodního gólu (zdroj: zimbio.com)

Chelsea se prezentovala svou typickou hrou, kterou hraje pod Antoniem Contem. Výborný kompaktní výkon plný rychlých přihrávek s vysoce účinným presinkem. Když už se někdo z hráčů Blues dopustil drobné chyby, přispěchal všudybyl Kanté a zažehnal doutnající požár. V 27. minutě mohl Cesc Fábregas přidat druhou branku. Počkal si na centr Mosese, ale Fabiański tentokrát vytáhl skvělý zákrok a střelu vytěsnil na roh.

Do konce prvního poločasu se obraz hry nezměnil. Swansea se prakticky vůbec nedostala do blízkosti Courtoisovy branky. Chelsea, i přes několik slibných náznaků, další přesný zásah nepřidala. A pak přišel skutečný blesk z čistého nebe. Už ve druhé minutě nastavení rozehrával standardní situaci takřka z poloviny hřiště Sigurdsson. Hráči Chelsea zřejmě polevili v koncentraci a viděli se už v šatně, nikdo si totiž vůbec nevšímal skvělého hlavičkáře Llorenteho, a španělský útočník krásnou hlavičkou šokoval Stamford Bridge - 1:1. I když tedy domácí v úvodních 45 minutách na hřišti skutečně dominovali, do kabin se šlo za nerozhodného stavu.

Llorente slaví vyrovnání (zdroj: zimbio.com)

Antonio Conte o poločasové přestávce svým svěřencům jistě vyčinil za poslední situaci prvního dějství a hráči Chelsea se chopili nápravy hned od úvodních minut druhé půle. Již ve 47. minutě se k nebezpečné střele dostal Eden Hazard, ovšem Fabiański byl i v tomto případě připraven a zabránil belgickému křídlu ve skórování. V 51. minutě přihrával Hazard pod sebe na šestnáctku, kde si na míč naběhl velmi agilní Cesc Fábregas, jenomže mířil až příliš přesně a trefil břevno. Blues se usadili v pokutovém území Swansea a mačkali ji jako citrón.

Pak se mezi 60. až 70. minutou tlak Chelsea otupil. Swansea mohla v 67. minutě kopat penaltu, když ve vlastním pokutovém území zahrál rukou Azpilicueta, ale hlavní sudí Swarbrick ovšem pokutový kop nenařídil. V 72. minutě už Stamford Bridge vybouchl nadšením. Pedro napřáhl z nějakých 20 metrů a jeho střela, která byla jistě chytatelná, skončila v síti - 2:1. Fabiański si tento okamžik určitě za rámeček nedá. O 4 minuty později Pedra nahradil Matič. V 85. minutě předvedl krásný únik po levé straně Eden Hazard, předložil míč Diegu Costovi a naturalizovaný Španěl z voleje mířil přesně - 3:1. Do konce zápasu už si Chelsea s přehledem pohlídala svůj dvougólový náskok a dokráčela si pro další tři důležité body. Titul je opět o krůček blíž.

Tottenham 4:0 Stoke

Branky: 14., 32. 37. Kane, 45+1. Alli

Tottenham: Lloris - Vertonghen (66. Winks), Alderweireld (49. Wimmer), Dier - Walker, Wanyama, Dembele, Davies - Eriksen, Alli - Kane (86. Son)

Stoke: Grant - Bardsley, Shawcross, Martins Indi, Pieters - Whelan (82. Cameron), Adam (60. Afellay) - Arnautovič, Allen, Sobhi - Crouch (60. Berahino)

V jediném nedělním utkání 26. kola Premier League přivítal Tottenham hosty ze Stoke. Pokud by se Spurs podařilo zvítězit, dostali by se na druhé místo před Manchester City, jehož utkání s Manchesterem United bylo odloženo. Jako první se v šanci ocitl Joe Allen ze Stoke, ale nemířil přesně. Hned z protiútoku udeřil Tottenham. Platilo tedy známé právidlo "nedáš, dostaneš". Míč se dostal do šestnáctky Stoke, obránci Potters si počínali poněkud nedůsledně a Harry Kane si otevřel gólový účet - 1:0. O necelých 10 minut později mohl navýšit vedení Walker, ale v obrovské šanci selhal. V 28. mintě svou příležitost ke druhé brance Harry Kane ještě nevyužil, ale o 4 minuty později už se mohl radovat. Eriksen zahrál nacvičený rohoový kop na šestnáctku, kde číhal Kane a krásnou střelou rozjásal White Hart Lane podruhé - 2:0. O 5 minut později dovršil anglický útočník hattrick. Kohouti zahrávali standardní situaci, Eriksen jen přiťukl míč Kaneovi, jehož přízemní pokus byl tečován zdí a skončil za zády bezmocného Granta - 3:0.



Když už to vypadalo, že Hrnčíři odejdou do kabin s třígólovým mankem, přišel další úder domácích. Kane pláchl po levé straně, předložil balón Allimu na zlatém podnosu, který neměl problém skórovat - 4:0. Po prvním poločase tak bylo prakticky rozhodnuto. Tottenham na hřišti dominoval.

Byl to Kaneův zápas (zdroj: zimbio.com)

I ve druhé půli na hřišti existoval prakticky jen jeden tým. Tottenham se snažil přidat další góly. To Stoke ani nemělo přílišnou snahu zmírnit debakl. Po hodině hry poslal kouč Mark Hughes do hry dvojici Berahino - Afellay, ale ani oni žádnou výraznou změnu ve hře Stoke nepřinesli. Svěřenci Mauricia Pochettina dál drželi opratě zápasu pevně v rukou. Do konce zápasu se diváci žádného dalšího gólu nedočkali, ale domácí příznivce to ani moc nemrzelo. Tottenham díky třem získaným bodům poskočil na druhé místo. Harry Kane už se 17 přesnými zásahy dohnal nejlepšího střelce Premier League - Alexise Sáncheze. Obhájí korunu pro krále střelců?

Ostatní výsledky 26. kola Premier League:

Crystal Palace 1:0 Middlesbrough

Branky: 34. van Aanholt

Everton 2:0 Sunderland

Branky: 40. Gueye, 80. Lukaku

Hull 1:1 Burnley

Branky: 72. Huddlestone z pen. - 76. Keane

ČK: 92. Barnes (BUR)

West Bromwich 2:1 Bournemouth

Branky: 10. Dawson, 21. McAuley - 5. King z pen.

Watford 1:1 West Ham

Branky: 3. Deeney z pen. - 73. Ayew

ČK: 86. Antonio (WHU)

Michal Čermák / premierleague.com, skysports.com, fourfourtwo.com, bleacherreport.com, fotbalportal.cz, youtube.com