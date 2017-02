Premier League - Finále EFL Cupu: Získá José Mourinho s Manchesterem další trofej, nebo Southampton přepíše historii?

© skysports.com, fotbalportal.cz - EFL Cup finále

Dnes 15:49 - V neděli vpodvečer se ve Wembley rozhodne o novém držiteli anglického Ligového poháru. Cestu do finále si proklestily týmy Manchesteru United a Southamptonu. José Mourinho bude po zisku Community Shield bojovat o svou druhou trofej během svého angažmá u Red Devils. To Saints touží po svém premiérovém triumfu v této soutěži.

Manchester United - Southampton

Neděle 26. února, 17.30, Wembley

Manchester United se se Southamptonem naposledy utkal v polovině srpna ve druhém kole Premier League. Tehdy Rudí ďáblové vyhráli díky dvěma gólům Zlatana Ibrahimoviče 2:0. Z posledních pěti vzájemných zápasů ovšem dokázali Svatí dvakrát zvítězit, přičemž v obou případech se jim to povedlo na Old Trafford.

Manchester United stále bojuje na čtyřech frontách. Kromě nedělního finále EFL Cupu se jej týká také Evropská liga, ve které postoupil do osmifinále, FA Cup, v jehož čtvrtfinále poměří síly s Chelsea, a samozřejmě se v Premier League snaží proniknout do TOP4. Na začátku sezóny už jednu trofej získal. José Mourinho s mužstvem vybojoval Community Shield, když porazil Leicester. Nyní chce další trofej. A touží po ní i jeho svěřenci. Například Zlatan Ibrahimovič, známý sběratel úspěchů. Red Devils vyhráli posledních pět soutěžních zápasů v řadě. Na cestě do finále Manchester zdolal Northampton, Manchester City, West Ham a Hull. Naposledy tuto trofej získal v roce 2010. Celkově má na kontě 4 Ligové poháry. K dispozici by měli být Wayne Rooney i Michael Carrick, nad nimiž visel otazník. Hrát ovšem nebude zraněný Henrik Mchitarjan.

Southampton nikdy Ligový pohár nezískal. Nejblíže byl v roce 1979, kdy hrál finále. Ale prohrál v něm s Nottinghamem Forest. Jedinou větší trofejí, kterou kdy Saints získali, byl FA Cup. To se jim podařilo v roce 1976. A hádejte, koho porazili ve finále? Právě Manchester United. Byl to jeden z největších šoků tehdejší doby. Trenér Claude Puel věří, že se mu povede letos něco podobného. Svatí na své pouti do finálového duelu odklidili z cesty Crystal Palace, Sunderland, Arsenal a Liverpool. Velkým úspěchem a varováním pro United je také to, že během této spanilé jízdy ani jednou neinkasovali. Bude se v neděli večer přepisovat klubová historie Southamptonu?

Absence:

Manchester United: Mchitarjan (zranění), Jones (nejistý start)

Southampton: Virgil van Dijk, Charlie Austin, Alex McCarthy, Matt Targett, Jeremy Pied (všichni zranění)

Pravděpodobné sestavy:

Manchester United: de Gea - Darmian, Smalling, Rojo, Young - Herrera, Carrick, Pogba - Martial, Ibrahimovič, Rooney

Southampton: Forster - Cedric, Stephens, Yoshida, Bertrand - Ward-Prowse, Romeu, Davis - Redmond, Rodriguez, Tadič

Tip FotbalPortal.cz: 2:0

