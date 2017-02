Premier League - Alves touží po Premier League, šanci by mu mohl dát Guardiola

© sport.es - Dani Alves naslouchá pokyny kouče Guardioly

Dnes 14:53 - Dani Alves a Pep Guardiola by se opět mohli potkat v jednom klubu. Na vynikající období z Barcelony by mohli navázat v Manchesteru City, kam by se nynější obránce Juventusu mohl v létě přestěhovat.

Třiatřicetiletý brazilský obránce strávil celou svou kariéru ve Španělsku. Nejprve působil pět let v Seville, následně osm sezón v Barceloně. V létě minulého roku ale Alvesovi vypršela smlouva a Barcelona už o hráče zájem neprojevila.

Alves tak jako volný hráč zamířil do Juventusu, kde to však nejde úplně podle jeho představ. V dosud sedmnácti odehraných zápasech vstřelil dvě branky a na další tři přihrál. Přesto by v létě opět mohl změnit dres.

Brazilec projevil touhu zahrát si před ukončením kariéry v Anglii, což by mu mohl splnit Pep Guardiola, se kterým Alves úspěšně spolupracoval v Barceloně.

Podle deníku The Sun není toto obnovení spolupráce vyloučeno a je možné, že manažer Citizens nabídne Alvesovi roční kontrakt.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz