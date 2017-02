Premier League - Mancini do Leicesteru neodejde. A co de Boer?

© zimbio.com - Frank de Boer na lavičce Interu.

Dnes 13:57 - Leicester City nabídl kontrakt Robertu Mancinimu, krajan odvolaného Claudia Ranieri ale nemá v úmyslu nahradit zkušenějšího manažera. Dalším favoritem na zisk místa u úřadujících mistrů je nedávný trenér Interu Milán Frank de Boer.

Favoritem číslo jedna na zisk místa u Leicesteru byl krajan vyhozeného Claudia Ranieriho Roberto Mancini. Ten ale Ranieriho nahrazovat nechce a úřadujícího mistra trénovat nebude.

Druhým osloveným měl být podle italských médií Frank de Boer, úspěšný trenér Ajaxu, ovšem neúspěšný kouč Interu Milán. V Serii A působil Nizozemec jen 84 dní, poté byl vyhozen. Agent nizozemského trenéra Guido Albers ale pro Tuttomercatoweb potvrdil, že de Boer nemíní začínat s trénováním v průběhu sezóny.

"Možnost, že by šel Frank do Leicesteru? Je nulová," řekl úvodem Albers. "I já jsem slyšel tyto spekulace, ale skutečně není žádná možnost, že by Frank de Boer odešel do Anglie a v rozjeté sezóně začal trénovat."

"Již několikrát v minulosti jsem potvrzoval, že Frank nechce přebírat týmy v půlce sezóny. Jeho cílem je začít vždy nový projekt. Nyní je velmi opatrný, který celek si vybere v následující sezóně," doplnil Guido Albers.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz