Premier League - José Mourinho vzdává poctu: Můj vyhazov z Chelsea byl jen maličkostí ve srovnání s tím, co se přihodilo Ranierimu

Mourinhova pocta Ranierimu

Dnes 08:00 - Je to jasně nejkomentovanější a nejpropíranější téma v anglickém, ale i světovém fotbale. Konec Claudia Ranieriho v Leicesteru nenechal nikoho chladným. Spousta velkých jmen s tímto krokem nesouhlasí. Podporu a úctu vyjádřil italskému kouči i José Mourinho. Trenér Manchesteru United přišel na tiskovou konferenci v triku, na kterém měl iniciály Claudia Ranieriho.

Jen 298 dní poté, co s Leicesterem ohromil celý fotbalový svět a získal senzační mistrovský titul, byl Claudio Ranieri odvolán z funkce hlavního manažera Foxes. Mnozí to považují za zbrklý, kontroverzní a negativní krok.

Mezi ně patří i José Mourinho. Ten svému kolegovi vyjádřil úctu a podporu. Na tiskovou konferenci před nedělním finále EFL Cupu přišel v triku, na kterém měl iniciály CR. Srovnal také svůj loňský vyhazov z Chelsea s Ranieriho odchodem.

„Myslel jsem si v minulé sezóně, když sem vyhozen jako mistr ligy, myslel jsem si, že je to velká, negativní věc. Teď jsem si uvědomil, že to byla pouhá drobnost ve srovnání s tím, co se teď stalo Ranierimu.“

„Má slova jsou mé triko - s jeho jménem. Má malá pocta člověku, který napsal nejkrásnější příběh Premier League.“

„Je tím, kdo si pravděpodobně zaslouží, aby stadion Leicesteru nesl jeho jméno. The Claudio Ranieri Stadium. A oni ho vyhodili...“

„Leicester dva roky v řadě píše historii. Před rokem udělal tu nejkrásnější věc. Byl to jeden z nejkrásnějších příběhů fotbalové historie. Nyní udělal rozhodnutí, které všechny spojuje, protože je to velmi obtížné přijmout.“

„Někdy je pro nás všechny dobré, abychom si uvědomili, co znamená dnešní fotbal. Musíme tomu přizpůsobit. Nikdo ale nemůže vymazat to, co dokázal.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz