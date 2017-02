Premier League - V osekaném kole Chelsea přivítá zlepšující se Swansea. Leicester, už bez Ranieriho, hostí Liverpool

© sport360.com, fotbalportal.cz - Blues vs. Swans

Dnes 16:31 - Během víkendu a pondělí se z 26. kola Premier League odehraje pouze osm zápasů. Důvodem je finále EFL Cupu, které v neděli hraje Manchester United se Southamptonem. Jejich utkání tak musela být odložena. Chelsea hostí Swansea, která se v poslední době zvedá ode dna. Obhájce z Leicesteru již bez trenéra Ranieriho završí kolo proti Liverpoolu.

Chelsea - Swansea

Sobota 25. února, 16.00, Stamford Bridge

V sobotu odpoledne dorazí na Stamford Bridge velšská Swansea. Na jejím hřišti Chelsea hrála v polovině září 2:2. Oba góly Blues tehdy vstřelil Diego Costa. V ligovém zápase vyhráli Swans na půdě Chelsea pouze jednou v historii, navíc to bylo v roce 1925, kdy oba kluby ještě působily ve druhé nejvyšší soutěži.

Chelsea touží navýšit svůj osmibodový náskok na čele soutěže. Manchester City totiž o víkendu nehraje. Manchesterské derby bylo odloženo. Během minulého víkendu postoupila Chelsea do čtvrtfinále FA Cupu, když zdolala druholigový Wolverhampton na jeho hřišti 0:2. Los jí přisoudil Manchester United. Nyní se ovšem opět plně soustředí na Premier League. V té se pyšní, společně s Tottenhamem, nejlepší defenzivou. Inkasovala pouze 18 gólů za 25 kol. Zároveň Diego Costa soupeří o korunu pro krále střelců. Má 15 přesných zásahů a na nejlepšího Alexise Sáncheze mu schází dvě trefy. Antonio Conte může být spokojen - k dispozici má totiž kompletní kádr. Lehčí zdravotní problémy měl brankář Thibaut Courtois, ale měl by být na sobotu připraven.

(zdroj: whoscored.com)

Swansea byla ještě nedávno na samotném chvostu tabulky Premier League. Jenomže od začátku letošního roku vede tým nový manažer Paul Clement, jemuž dělá asistenta slavný Claude Makélélé a vše se začalo obracet k lepšímu. Vždyť z posledních čtyř kol Swans hned třikrát vyhráli a už jsou mimo sestupové vody. Porazili Liverpool na Anfieldu a pak doma Southampton a Leicester. Se 24 body jsou už patnáctí a dýchá se jim o něco lépe. Nesmí samozřejmě usnout na vavřínech a pokračovat v tvrdé práci. Každopádně na půdě Chelsea mohou jen překvapit. Na druhou stranu, Blue zřejmě nečeká procházka růžovým sadem. Hrát nebudou zranění Montero, Ki a Dyer.

Absence:

Chelsea: -

Swansea: Montero, Ki, Dyer (všichni zranění)

Pravděpodobné sestavy:

Chelsea: Courtois - Azpilicueta, Luiz, Cahill -Moses, Matič, Kanté, Alonso - Pedro, Costa, Hazard

Swansea: Fabiański - Naughton, Fernandez, Mawson, Olsson - Fer, Cork, Carroll -Routledge, Llorente, Sigurdsson

Tip FotbalPortal.cz: 2:0

Leicester - Liverpool

Pondělí 27. února, 21.00, King Power Stadium

V pondělí večer uzavře 26. kolo souboj Liverpoolu s Leicesterem. Na Anfieldu v září zvítězil Liverpool jasně 4:1. Z posledních deseti vzájemných utkání vyhráli Foxes pouze dvakrát.

Leicester má na kontě pouhých 21 bodů a je až na sedmnácté, poslední nesestupové, příčce. Na poslední Sunderland má jen dvoubodový náskok. Z posledních 5 kol nezískaly Lišky ani bod. To také stálo místo kouče Claudia Ranieriho, což je teď v Anglii nejpropíranější téma. Podle mnohých to bylo velmi necitlivé a kontroverzní rozhodnutí. Každopádně do pondělního zápasu už povede Foxes někdo jiný. Žhavým kandidátem byl Roberto Mancini, ale ten nabídku odmítl. Momentálně tak není jisté, kdo na uvolněné místo usedne. Leicester potřebuje vzpruhu. Podle zdrojů SkySports mělo jít o problémy v kabině a starší hráči žádali Ranieriho konec. Bylo jim vyhověno. V jakém světle se ukáží již bez zkušeného italského manažera? Pro zranění nenastoupí Ulloa. Otazník visí nad starty Slimaniho a Waguého.

Liverpool byl v obrovské krizi. Jenomže poslední výhra nad Tottenhamem mu opět vlila krev do žil a sílu pro boj o TOP4. Reds jsou aktuálně pátí a touží se vrátit mezi nejlepší čtyřku. Na Arsenal jim schází jediný bod. Jistě budou chtít navázat na výkon, který předvedli proti Spurs. Společně s Arsenalem má Liverpool nejlepší útok v lize - oba celky skórovali už 54x. Nejlepším střelcem Kloppova celku je jedenáctigólový Mané. Firmino pak nastřádal 8 přesných ligových tref. Do hry nezasáhnou zranění Ings a Grujič. Není jisté, zda budou moci nastoupit Lucas Leiva, Lovren, Sturridge a Wijnaldum. Německý trenér Klopp je velmi potěšen tím, že novou smlouvu s klubem podepsal Adam Lallana, jeden z pilířů jeho sestavy.

Absence:

Leicester: Ulloa (zranění), Slimani, Wagué (oba nejistý start)

Liverpool: Ings, Grujič (oba zranění), Lucas Leiva, Lovren, Sturridge, Wijnaldum (všichni nejistý start)

Pravděpodobné sestavy:

Leicester: Schmeichel - Simpson, Morgan, Huth, Fuchs - Amartey, Drinkwater, Ndidi, Mahrez - Vardy, Musa

Liverpool: Mignolet - Clyne, Matip, Lucas, Milner - Lallana, Henderson, Wijnaldum - Mané, Firmino, Coutinho

Tip FotbalPortal.cz: 1:3

Kompletní program 26. kola Premier League:

Sobota 25. února

16.00 Crystal Palace - Middlesbrough

16.00 Everton - Sunderland

16.00 Hull - Burnley

16.00 Chelsea - Swansea

16.00 West Bromwich - Bournemouth

18.30 Watford - West Ham

Neděle 26. února

14.30 Tottenham - Stoke

Pondělí 27. února

21.00 Leicester - Liverpool

Michal Čermák / premierleague.com, skysports.com, fourfourtwo.com, bleacherreport.com, fotbalportal.cz, youtube.com