Premier League - Blog: Konec Ranieriho? Proč?

Dnes 13:39 - Leicester včera svým fanouškům nachystal řádné překvapení, propustil totiž manažera Claudia Ranieriho. A ani s pár hodinovým odstupem mi stále nedochází, proč. Napadá mě jen jediné slovo. Nevděk!

Velké zklamání, skoro až smutek, to momentálně cítím. Leicester měl svůj příběh. Claudio Ranieri s průměrnými hráči vytvořil neporazitelný celek, který si nakonec senzačně došel pro ligový titul.

Přitom italský manažer i v únoru minulého roku stále mluvil jen o záchraně, titulem se nezabýval a zůstával v klidu. Nakonec ale získal svůj první ligový primát, a hned v Anglii, navíc s takovým týmem.

Letos už je Leicester tím týmem z před dvou let, bojuje o záchranu. Kouzlo je pryč, ale vyhozením Ranieriho si Leicester tedy vůbec nepomohl. Po tom všem, co udělal Ranieri pro Lišky, je to až neuvěřitelný nevděk a stále nechápu, proč se vedení rozhodlo k tomuto kroku.

A myslím, že je nás více. Tohle si sympatický Ital v žádném případě nezasloužil. "Po tom všem, co Claudio Ranieri udělal pro Leicester, je jeho odvolání nevysvětlitelné, neodpustitelné a smutné," napsal si na Twitter Gary Lineker, bývalý hráč Lišek, který po titulu moderoval v televizi pouze v trenkách.

"Ranieri vyhraje titul a pak ani nedostane prostor na to, aby mužstvo dostal do bezpečí. Neskutečné scény," prohlásil Rio Ferdinand. A Ranieriho se zastal i manažer Manchesteru United José Mourinho. "Mistr Anglie a nejlepší trenér roku podle FIFA skončil. To je dnešní fotbal Claudio. Zůstaň pozitivní kamaráde, nikdo nedokáže vymazat historii, kterou jsi napsal," řekl portugalský trenér, který něco podobného zažil před dvěma lety v Chelsea.



Claudio Ranieri v objetí s José Mourinhem. (zdroj: zimbio.com)

Jenže jedním dechem řekněme, že šlo právě o Chelsea. O tým, který má obrovský rozpočet a daleko kvalitnější kádr.

Najednou se na všechny ty obrázky z oslav titulů dívám jinak, tak trochu smutně. Tohle si Claudio Ranieri rozhodně nezasloužil.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz