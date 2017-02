Premier League - A pohádky je konec: Mistrovský Leicester odvolal kouče Ranieriho

© skysports.com, fotbalportal.cz - Claudio Ranieri na lavičce Leicesteru končí

Včera 21:57 - V minulé sezóně přinesl do Leicesteru historicky první titul v Premier League. Byl králem. S týmem, který měl bojovat o záchranu, dokázal skutečný zázrak, který nebude zapomenut. Ovšem teď pohádka končí, alespoň tedy pro Claudia Ranieiriho. Vedení Foxes dnes italského trenéra odvolalo z funkce.

Leicester, jakožto obhájce trofeje, prožívá v Premier League velkou kocovinu. Vždyť na sestupové příčky má pouze jednobodový náskok a výsledkově i herně se mu vůbec nedaří.

To vše stálo místo strůjce loňského zázraku z Leicesteru. Claudio Ranieri na lavičce Lišek končí. Posledním zápasem, do kterého Foxes vedl, byl včerejší duel v Lize mistrů proti Seville. Leicester po bezkrevném výkonu prohrál 2:1, což mu ještě dává velmi slušnou šanci do odvety. Každopádně zkušený italský kouč už u toho nebude.

Aiyawatt Srivaddhanaprabha, místopředseda Leicesteru v prohlášení uvedl: „Toto bylo to nejtěžší rozhodnutí, které jsme za sedm let, co King Power vlastní Leicester, museli udělat.“

„Věřili jsme v dlouhodobé zájmy klubu. Dali jsme na osobní pocit, bez ohledu na to, jak moc byl silný.“

„Claudio nám toho hodně přinesl. Jeho šarm, vřelost a charisma pomohly přetransformovat náš klub. Rozvinuli jsme se díky němu do celosvětového měřítka. Budeme mu navždy vděční za to, co pro nás udělal.“

„Nikdy jsme ani neočekávali, že bychom někdy mohli předvádět takové výkony a dosáhnout takových úspěchů, jakých jsme dosáhli v minulé sezóně. Opravdu byl od začátku náš prvotní cíl přežití v Premier League.“

„Ovšem nyní se s tím problémem skutečně potýkáme. Cítíme, že změna je nutná, abychom v posledních 13 kolech dosáhli na záchranu.“

Leicester také vypadl z FA Cupu, když nestačil na třetiligový Milwall, který navíc dohrával v deseti. V pondělí večer, kdy se Foxes utkají s Liverpoolem, tak povede mužstvo už někdo jiný.

Reportér Rob Dorsett k tomu řekl:

„Je to obrovský šok. Klub reagoval velmi kontroverzně. Všichni fanoušci říkali, že chtějí, aby Ranieri zůstal. Stalo se to velmi rychle. Drtivá většina příznivců si bude myslet, že Ranieri bude odcházet jako legenda. Ale někteří cítí, že ztratil kabinu.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz