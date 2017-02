Premier League - José Mourinho si rýpl do Manchesteru City i FA. Nelíbí se mu datum utkání proti Chelsea

© talksport.com - José Mourinho

1 Líbilo se

Dnes 16:27 - José Mourinho trvá na tom, že nebude následovat příklad Manchesteru City a nasazovat v utkání FA Cupu proti Chelsea obvyklé náhradníky. Manchester United čeká v příštích týdnech vypjatý program, a přestože Mourinha rozzlobilo rozhodnutí FA ohledně data zápasu, nehodlá se FA Cupu „vzdát“ na úkor jiných soutěží.

Henrich Mchitarjan ve středu zařídil vítězným gólem postup Manchesteru United do osmifinále Evropské ligy, kromě které budou svěřenci Josého Mourinha v příštích týdnech bojovat o úspěch i v Premier League a FA Cupu.



A právě rozhodnutí FA zařadit sledovaný pohárový zápas mezi obě osmifinálová utkání Evropské ligy nepříjemně překvapilo Josého Mourinha.



Na dotaz, zda by stanovené datum zápasu FA Cupu mohlo ohrozit šance Manchesteru United na postup, Mourinho odpověděl: „Samozřejmě a jsem opravdu překvapený, že k tomuto rozhodnutí došlo ještě před naším losem v Evropské lize.“



„V tuto chvíli nikdo neví, kde budeme hrát, a nikdo neví, kde budou první a druhé zápasy. Představte si, že v pondělí budeme hrát proti Chelsea a hned poté budeme muset odletět na odvetu v Evropské lize do Ruska, Turecka nebo Řecka.“



„Znovu mám pocit, že jisté zájmy jsou upřednostňovány před zájmy klubů a anglického fotbalu a nikoho to nezajímá. Ale tak to je.“



Mnoho lidí mohlo okamžitě napadnout, že Mourinho obětuje FA Cup na úkor úspěchu v Evropské lize a Premier League. K něčemu podobnému došlo už minulý rok, kdy Manchester City šel do utkání FA Cupu proti Chelsea převážně s hráči z juniorky a po prohře 5:1 se s pohárem loučil. Mourinho ale o podobném kroku neuvažuje.



„Nemohu hrát proti Chelsea s druhým týmem a nemohu hrát proti Chelsea s hráči týmu do 21 let, jako to loni udělal Manchester City. My jsme Manchester United.“



„Nedělám to proto, že jsem manažer Manchesteru United. Neudělám to FA Cupu, protože ten za tyto rozhodnutí nemůže. FA Cup je krásná, historická soutěž. Musím se k fanouškům Manchesteru United a FA Cupu chovat tím nejlepším způsobem.“

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Vít Sedlák / SkySports.com, FotbalPortal.cz