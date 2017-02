Premier League - Nechá se další hvězda zlákat velkými penězi? Rooneyho agent odletěl do Číny jednat s místními kluby

© sportsmole.co.uk, fotbalportal.cz - Wayne Rooney míří do Číny

1 Líbilo se

Dnes 08:42 - V českých kruzích a hájích se momentálně řeší přestup Bořka Dočkala ze Sparty do čínského klubu Che-nan Ťi-na-jie. Ovšem čínské peníze by mohly zlákat jednu opravdovou hvězdu světového formátu. Wayne Rooney pod José Mourinhem nedostává tolik herního vytížení. O jeho odchodu se spekuluje delší dobu. Nyní podle zpráv SkySports odletěl do Číny Rooneyho agent. Bude jednat s několika místními kluby.

Wayne Rooney už není tím obávaným střelcem, kterým býval. Není to už postrach obran anglických i evropských celků. V této sezóně s ním José Mourinho příliš nepočítá a staví jej spíše sporadicky, i když je Wayne Rooney oficiálně stále kapitánem Manchesteru United.

Již delší dobu se hovoří o jeho možném odchodu. Ve hře byla i Čína. Teď je tato varianta ještě více pravděpodobná. Přestupové okno končí v Číně poslední únorový den. Podle zdrojů SkySports nyní do Číny odletěl Paul Stretford. Bude jednat s více kluby.

Guangzhou Evergrande, Beijing Guoan, Jiangsu Suning a Tianjin Quanjian - to jsou zainteresované kluby. Fabio Cannavaro, manažer Tiajinu, uvedl, že by si Roooneyho v týmu velmi přál.

Wayne Rooney má v Manchesteru United smlouvu ještě na 18 měsíců. Když se novináři ptali Josého Mourinha, jak to vypadá s Rooneyho budoucností na Old Trafford, odvětil jim: „Na to se musíte zeptat samotného Rooneyho, ne mě.“

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz