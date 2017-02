Premier League - Pep Guardiola se zastává kolegy: Kritika Wengera je nepřijatelná

© skysports.com, fotbalportal.cz - Guardiola brání Wengera

Dnes 14:26 - V posledních dnech po nepovedených zápasech v Premier League a po výprasku na Bayernu, byl Arséne Wenger skutečně podroben velké kritice ze všech stran. Francouzský manažer Arsenalu vládne v londýnském klubu už 20 let, ale mnozí si přejí jeho konec. Teď se ozval Pep Guardiola, který kritická slova na adresu Arséna Wengera považuje za nepřijatelná.

Mohlo se to vše otočit k lepšímu, jenomže Gunners v prvním osmifinále Ligy mistrů schytali na půdě Bayernu Mnichov debakl 5:1 a jsou takřka jistě vyřazeni. Viníkem byl shledán Arséne Wenger, kterému mnozí příznivci Kanonýrů nemohou přijít na jméno a žádají jeho odchod.

Na jeho obranu teď vystoupil Pep Guardiola. Podle něj si Wenger zaslouží mnohem více respektu. Když byl dotázán na to, proč udělal v utkání FA Cupu proti druholigovému Huddersfieldu 8 změn oproti předchozímu duelu, španělský kouč odpověděl:

„Já dělám rozhodnutí. Já pak všechna má rozhodnutí analyzuju.“

„Musíte učinit rozhodnutí před zápasem. Musíte vybrat to nejlepší řešení. To je to, co jsem udělal. Pokud s tím nesouhlasíte, můžete to napsat.“

„To, co slyším v posledních 10 dnech...co říkají lidé, bývalí hráči, žurnalisté a další o Arsénu Wengerovi, je nepřijatelné.“

„Naše práce, v této době, nemá vůbec žádný respekt. Není seriózní, co se stalo.“

„To je důvod, proč my děláme rozhodnutí, a vy si můžete psát, co chcete.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz