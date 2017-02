Premier League - FA Cup: Zlatan Ibrahimovič zachránil Manchester United proti Blackburnu, Harry Kane hattrickem zničil Fulham

© sportinglife.com - Zlatan Ibrahimovič

Dnes 19:57 - Manchester United se výrazně natrápil v utkání proti druholigovému Blackburnu, díky brance náhradníka Zlatana Ibrahimoviče ale nakonec zvítězil 2:1. Harry Kane zářil v zápase proti Fulhamu a svým hattrickem rozhodl o výhře Tottenhamu Hotspur 3:0.

Blackburn Rovers 1:2 Manchester United



Branky: 17. Graham - 27. Rashford, 75. Ibrahimović



Zlatan Ibrahimovič po svém příchodu z lavičky rozhodl o výhře Manchesteru United 2:1 nad Blackburnem Rovers a postupu do čtvrtfinále FA Cupu. Pro tým Josého Mourinha se však cesta za postupem nerodila vůbec snadno, United totiž po gólu Dannyho Grahama s druholigovým Blackburnem nečekaně prohrávali, ovšem Marcus Rashford ještě v první půli srovnal a Ibrahimovič 15 minut před koncem utkání zajistil svému týmu výhru.



Mourinho provedl oproti čtvrteční výhře v Evropské lize nad St. Etienne sedm změn v sestavě a navzdory trápení Blackburnu v letošní sezóně Championship to byli domácí, kteří šli po čtvrthodině hry do senzačního vedení. Marvin Emnes proklouzl na hranici pokutového území kolem Marcose Roja a poslal úžasnou přihrávku nabíhajícímu Grahamovi, jenž nekompromisním zakončením do horního rohu brány Sergia Romera vyvolal potlesk i od Josého Mourinha.

Zlatan Ibrahimovič se znovu stal spasitelem Manchesteru United. (zdroj: skysports.com)

United však nepodlehli panice a o deset minut později bylo srovnáno především díky Henrichovi Mchitarjanovi, který získal míč hluboko na vlastní polovině hřiště a svou téměř 40 metrů dlouhou přihrávkou za obranu uvolnil Rashforda, jenž obešel Jasona Steela a umístil míč do prázdné brány.



United se však od té chvíle dlouho nedařilo výsledek otočit, přičemž pomohl až příchod Paula Pogby s Ibrahimovičem. Právě tato dvojice se totiž zasloužila o vítězný gól, když Pogba poslal více než 50 metrový nákop za obranu Blackburnu a Ibrahimovič z halfvoleje rozhodl o postupu United.

Výsledky nedělních utkání 5. kola FA Cupu:



Fulham 0:3 Tottenham (16., 51. a 73. Kane)

Blackburn 1:2 Manchester United (17. Graham - 27. Rashford, 75. Ibrahimović)

Vít Sedlák / FotbalPortal.cz