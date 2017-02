Premier League - Konec s trénováním? Kdepak, Arséne Wenger přiznal, jak dlouho chce ještě pokračovat

© sportinglife.com - Arsene Wenger

Dnes 10:05 - Arséne Wenger se sice v posledních dnech ocitl pod vlnou kritiky fanoušků Arsenalu i odborníků, kteří nevěří, že francouzský manažer má ještě Kanonýrům co přinést, ten však podle svých slov přesto plánuje ještě nejméně čtyři roky pokračovat v trénování a preferoval by setrvání na Emirates Stadium.

Francouzskému manažerovi už na konci letošní sezóny vyprší stávající smlouva v Arsenalu a navzdory drtivé porážce v Lize mistrů 5:1 s Bayernem Mnichov Wenger neplánuje končit s trénováním, ve kterém hodlá pokračovat i v příštích čtyřech letech.



O tom, zda bude pokračovat v Arsenalu, který vede od roku 1996, nebo se s klubem po konci sezóny rozloučí, by se měl rozhodnout v březnu či dubnu, Wenger ale věří, že by mohl kráčet ve šlépějích Sira Alexe Fergusona, který odešel do důchodu po 26 letech na lavičce Manchesteru United.



„Ferguson má v životě jiné zájmy a navíc byl starší, než jsem v současnosti já. Když v 71 letech končil, byl o čtyři roky starší, mě je teď 67,“ odpověděl Wenger na srovnání s legendárním manažerem United.



Wenger nicméně odmítl stanovit časový rámec svého odchodu do důchodu a nevylučuje, že v trénování bude pokračovat i déle, než Ferguson.



„Možná budu trénovat déle, možná o něco méně, nevím. Každý je v tomto směru úplně jiný a já se s Fergusonem nerad srovnávám, protože to byl naprosto neuvěřitelný manažer.“



Wenger také trvá na svých nedávných slovech, že by v trénování mohl pokračovat jinde, než v Arsenalu, ale nadále nevylučuje setrvání na Emirates Stadium.



„Vždy jsem dával přednost trénování Arsenalu a to jsem myslím dokázal. Jsem dostatečně starý na to, abych analyzoval současnou situaci. Prohráli jsme, bylo to velké zklamání, ale další zápas chceme vyhrát.“

Vít Sedlák / SkySports.com, FotbalPortal.cz