Premier League - Odpovídá Pep Guardiola Messiho prosbě? Nikdy se do Barcelony nevrátím, uvedl

Dnes 13:17 - V Barceloně zažil skutečně skvělé časy. Teď ovšem Pep Guardiola válčí v Anglii, kde vede Manchester City. Před víkendovým FA Cupem se jej novináři ptali na situaci Barcelony v současnosti. Zejména je zajímal názor na debakl v Lize mistrů na půdě PSG. Guardiola uvedl, že Azulgranas jsou schopní ještě postoupit. Také prohlásil, že se do katalánského velkoklubu jako trenér nikdy nevrátí.

Pep Guardiola je spojen s největšími úspěchy Barcelony v posledních letech. Ovšem přes Bayern Mnichov se nyní přestěhoval do Manchesteru City. Samozřejmě se otázkám na svůj mateřský klub nemůže vyhnout. Lionel Messi si podle španělských médií přeje jeho návrat.

Jenomže Guardiola to v úmyslu nemá. Také se vyjádřil k debaklu 4:0, který Barcelona schytala v prvním utkání osmifinále Ligy mistrů na půdě PSG. Dle jeho názoru ještě může Barca postoupit.

„V Lize mistrů je velká konkurence. Soupeři jsou opravdu silní. Můžete vyhrát o hodně branek, ale můžete i těžce prohrát. Může se to stát. Stalo se to i mně. Během 90 minut se může stát cokoliv. Pokud je tady tým, který by to zvládl zvrátit, pak je to Barcelona, s jejich mentalitou.“

„Do Barcelony se jako trenér nikdy nevrátím. Moje doba v Barceloně už je pryč.“

„Barcelona je stále nejlepší tým na světě. Je to vždycky překvapení, protože jsou opravdu moc dobří, ale ve fotbale se může stát cokoliv.“

„Když dominujete fotbalu, je normální, že lidé očekávají, že budete na té nejvyšší úrovni vždy držet krok. Ale radím vám, abyste je příliš nehanili, protože znám Luise Enriqueho, znám hráče a vím, že se zase vrátí zpět na vrchol.“

„Už to párkrát dokázali. V poslední dekádě dominují fotbalu. Pokračují v tom, že jsou nejlepší tým na světě.“

Ve španělském Copa del Rey se hraje až do finále vždy na dva zápasy. Zatímco anglický FA Cup se hraje na jedno utkání a v případě remízy se duel opakuje. Guardiolovi více vyhovuje španělký model.

„Ve Španělsku se hraje na dva zápasy. Dávám tomu přednost. Ale já tady nerozhoduji o pravidlech. Jsem tady proto, abych tu soutěž bral takovou, jaká je. O jiných věcech musí rozhodovat kompetentní lidé.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz