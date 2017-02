Premier League - Osmifinále FA Cupu: Manchester United jede na půdu Rovers. Chelsea hraje s Wolves, kteří už mají dva prvoligové skalpy

© footballfancast.com, zimbio.com, fotbalportal.cz - Rovers vs. Red Devils

Dnes 09:26 - O tomto víkendu si dává Premier League pauzu. Místo toho se fanoušci dočkají osmifinále FA Cupu. Manchester United, jakožto obhájce trofeje, bude o postup mezi nejlepší osmičku bojovat s druholigovým Blackburnem Rovers. Chelsea míří na hřiště Wolverhamptonu, který minule odklidil z cesty Liverpoolu. Dojde na nějaké překvapení?

Blackburn Rovers - Man Utd

Neděle 19. února, 17.15, Ewood Park

Naposledy se oba kluby utkaly v roce 2012. Tehdy hráli Rovers ještě Premier League a na domácí půdě prohráli 0:2. Góly dávali Young a Valencia. Blackburn svého soupeře na vlastním hřišti porazil naposledy v roce 2006, kdy došlo na přestřelku 4:3.

Blackburn Rovers nezažívá dobré časy. Marně se snaží o návrat do Premier League, kde působil do sezóny 2011/2012. Letos je dokonce boj o holé přežití v Championship. Rovers jsou v tabulce předposlední a na záchranu momentálně ztrácejí 2 body. V úterý prohráli na hřišti Sheffieldu 2:1. Nejlepším střelcem týmu je s 11 brankami Graham. Dobře mu sekunduje Gallagher s 10 góly. Ten je ovšem zraněný a obranu United by ohrozit neměl. Blackburn zatím v FA Cupu vyřadil QPR a Blackpool. Rovers vyhráli FA Cup už pětkrát, ale všechny trofeje jsou pořádně vousaté. Považte sami, roky triumfů: 1884, 1885, 1886, 1890, 1891, 1928. Finále si naposledy Blackburn zahrál v roce 1960. Zaskočí favorita?

Manchester United už 23 soutěžních zápasů v řadě neprohrál. Dobrou výsledkovou formu potvrdil ve čtvrtek i v prvním osmifinále Evropské ligy, když porazil St. Etienne 3:0. Teď se plně soustředí na FA Cup, o kterém José Mourinho prohlásil, že jej zcela respektuje. Portugalský kouč ovšem i tak s největší pravděpodobností nechá některé své důležité hráče odpočívat. Oddychu se dočká zřejmě největší hvězda týmu - Zlatan Ibrahimovič. Otazník visí nad starty Rooneyho, Mchitarjana a Carricka. Red Devils jsou obhájci trofeje a snaží o rekordní 13. celkové vítězství v FA Cupu. Reading a Wigan v předchozích kolech shodně porazili 4:0. Podaří se jim do třetice stejný výsledek?

Absence:

Blackburn Rovers: Hoban, Evans, Gallagher (všichni zranění), Akpan, Bennett (oba suspendováni)

Manchester United: Carrick, Rooney, Mchitarjan (všichni nejistý start)

Pravděpodobné sestavy:

Blackburn Rovers: Steele - Nyambe, Greer, Lenihan, Williams - Emnes, Lowe, Guthrie, Conway - Graham, Mahoney

Manchester United: Romero - Fosu-Mensah, Smalling, Rojo, Shaw - Fellaini, Schweinsteiger - Herrera, Mata, Martial - Rashford

Tip FotbalPortal.cz: 2:2

Wolverhampton - Chelsea

Sobota 18. února, 18.30, Molineux Stadium

Když se tato dvě mužstva potkala před necelými pěti lety naposledy, byl z toho pořádný debakl. Blues zvítězili v Ligovém poháru 6:0. Skóre tehdy otevřel Gary Cahill a kanára dovršil Victor Moses. Z posledních deseti vzájemných zápasů vyhrál Wolverhampton pouze jednou. Devětkrát vyhrála Chelsea.

Wolverhampton je v tabulce druhé ligy až na osmnáctém místě. Momentálně má za sebou sérii tří proher v řadě. Naposledy prohrál na valentýna s Wiganem doma 0:1, když inkasoval až v 88. minutě. Nejlepším kanonýrem celku je Velšan Edwards s 9 přesnými zásahy. Za ním je pak osmigólový Costa. Kouč Paul Lambert si jistě přeje, aby se jeho tým co nejrychleji zachránil ve druhé nejvyšší soutěži. Ovšem v FA Cupu už Wolves vyřadili 2 týmy z Premier League. Nejprve zdolali Stoke, a poté si dokonce vyšlápli na Liverpool. Vyprovodí snad dalšího favorita? Nepomohou mu Mason a Cavaleiro - oba jsou zranění. FA Cup Wolverhampton vyhrál čtyřikrát, ovšem naposledy v roce 1960.

Chelsea dál kraluje Premier League a směle míří za titulem. Naposledy sice remizovala s Burnley, ale i tak má stále dostatečný náskok. Blues hrají pouze Premier League a FA Cup, takže nemají příliš náročný program. I tak ale bude Antonio Conte většinu svých opor šetřit. Potvrdil, že odpočívat určitě budou Alonso a Luiz. Do sestavy by se měl vrátit kapitán John Terry. Je takřka jisté, že na hrotu útoku nenastoupí Costa a šanci by měl dostat Batshuayi. Další změny budou následovat. Italský manažer má k dispozici kompletní kádr, takže nemá nijak zúžený výběr. Blues vyhráli FA Cup už sedmkrát. Naposledy v roce 2012. V letošním ročníku už stihli vyprovodit Petersborough a Brentford. Budou Wolves další na řadě?

Absence:

Wolverhampton: Mason, Cavaleiro (oba zranění)

Chelsea: -

Pravděpodobné sestavy:

Wolverhampton: Burgoyne - Coady, Stearman, Hause, Doherty - Evans, Saville - Costa, Edwards, Weimann - Dicko

Chelsea: Begovič - Zouma, Terry, Azpilicueta - Pedro, Fábregas, Chalobah, Aké - Willian, Batshuayi, Loftus-Cheek

Tip FotbalPortal.cz: 0:4

Kompletní program osmifinále FA Cupu:

Sobota 18. února

13.30 Burnley - Lincoln

16.00 Huddersfield - Manchester City

16.00 Middlesbrough - Oxford

16.00 Milwall - Leicester

18.30 Wolverhampton - Chelsea

Neděle 19. února

15.00 Fulham - Tottenham

17.15 Blackburn Rovers - Manchester United

Pondělí 20. února

20.55 Sutton - Arsenal

Michal Čermák / skysports.com, premierleague.com, fourfourtwo.com, fotbalportal.cz, youtube.com