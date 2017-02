Premier League - Koho by měla Chelsea přes léto udržet a koho pustit k vodě?

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Antonio Conte

Dnes 17:01 - Stejně jako všechny kluby z TOP6, ani Chelsea nebyla během ledna na přestupovém trhu prakticky vůbec aktivní. Blues kráčejí za titulem a téměř jistě se vrátí do Ligy mistrů. Pokud se jim to povede, nesmí usnout na vavřínech a bude potřeba posílit kádr. Nelze ani vyloučit nějaký ten odchod. Koho by si měl Antonio Conte v kádru udržet a koho může s klidným srdcem nechat odejít?

Je jasné, že i když je sezóna v plném proudu, manažeři nejlepších klubů Premier League již přemýšlejí o tom, koho by v létě rádi ulovili. Například José Mourinho prohlásil, že už přesně ví, koho do týmu chce.

A co Antonio Conte a Chelsea? Pojďme se podívat na pět jmen, která vybralo SkySports a Paul Merson přidal svůj názor na to, zda by daného hráče měl italský trenér udržet v týmu, nebo by jej měl nechat odejít.

Diego Costa

Paul Merson: „Je to jeden z těch, zřejmě ten nejdůležitější, díky komu Chelsea vyhraje letošní Premier League. Je nedílnou součástí mužstva a hry Chelsea. Nemohou ho nechat odejít.“

Verdikt Paula Mersona: UDRŽET

Thibaut Courtois

Paul Merson: „Je to rozdílový hráč. Díky němu Chelsea sbírá bod po bodu. Když se podíváte na týmy mimo vrchol tabulky, vidíte, že mají u brankářů otazníky. Mnoho z nich nepřidává svému týmu body.“

Verdikt Paula Mersona: UDRŽET

John Terry

Paul Merson: „Jsem velký fanoušek Johna Terryho. Je pravda, že ve svém věku už nebude tolik nastupovat. Ale má na tým velký vliv, i když není na trávníku. Je tím správným mentorem. Rád bych, aby zůstal a postupně se zapojil do trenérského týmu. Viděl jsem, jak týmy, jako je Arsenal, ztratili Bergkampa a Tonyho Adamse, když ukončili svou kariéru. Měli v klubu v nějaké funkci zůstat. Chelsea nechce udělat stejnou chybu s Terrym, Přišli by o hodně zkušeností.“

Verdikt Paula Mersona: UDRŽET

Cesc Fábregas

Paul Merson: „Myslím si, že Chelsea Fábregase prodá. Téměř každý klub na světě by po něm sáhl. Stále je to top hráč. Mohl by odejít i do jiného klubu v Premier League. V Chelsea moc nehraje a má vysoký plat, takže se asi budou chtít zbavit. Ale pokud by měl odejít, tak to nebude kvůli tomu, že není dobrý hráč.“

Verdikt Paula Mersona: UDRŽET

Michy Batshuayi

Paul Merson: „Batshuayi zatím toho příliš neukázal. Ale je pravda, že zatím ještě nedostal pořádnou šanci. Když Costa nehrál, také nedostal příležitost. Možná nevypadá dobře na tréninku. Pokud ale odejde, Chelsea jej bude muset nahradit. Nemyslím si, že by se ho měla Chelsea zbavit, ale bude to mít těžké.“

Verdikt Paula Mersona: ZATÍM UDRŽET

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz