Premier League - Arséne Wenger: V příští sezóně budu určitě trénovat. Ať už to bude v Arsenalu, nebo někde jinde

© skysports.com, fotbalportal.cz - Wenger chce dále trénovat

0 Líbilo se

Dnes 16:36 - Hodně se přestává téma odchodu Arséna Wengera z Arsenalu. Londýnský celek už více než 10 let čeká na nějakou výraznější trofej. Ani letos to nevypadá, že by mělo čekání skončit. Kouč Wenger má smlouvu do konce letošní sezóny a čím dál více sílí hlas, že by už na lavičce Kanonýrů pokračovat neměl. On sám prohlásil, že trénovat v příští sezóně určitě bude. Ať už to bude v Arsenalu, nebo někde jinde.

Arsenal už má v Premier League na Chelsea poměrně dost velkou ztrátu a na zisk titulu to letos znovu opravdu nevypadá. V Lize mistrů s největší pravděpodobností opět neprojde přes osmifinále. V úvodním utkání totiž schytal na půdě Bayernu Mnichov debakl 5:1.

Hovoří se o konci Arséna Wengera, kterému na konci sezóny vyprší kontrakt. Arséne Wenger se o své budoucnosti v Arsenalu příliš bavit nechtěl.

„V tuto chvíli máme jiné priority a má budoucnost není důležitá. Důležitý je Arsenal, budoucnost tohoto týmu a také to, čeho ještě můžeme do konce této sezóny dosáhnout.“

„Bez ohledu na to, co se stane, já budu určitě trénovat i v příští sezóně. Ať už to bude tady v Arsenalu, nebo někde jinde. To je jisté.“

„Nerad prohrávám a chci pro tento klub dělat jen to dobré. Nemůžete být někde 20 let, prohrát jako teď a jen tak to přejít. Je to těžké přijmout, ale mám sílu na to zareagovat.“

Francouzský manažer nepopřel, že německým médiím prozradil, že se rozhodne v březnu nebo v dubnu.

„Řekl jsem v březnu nebo v dubnu, protože jsem to nevěděl.“

Když byl požádán, aby uvedl, jak na jeho pozici nahlíží vedení Gunners, Wenger odvětil:

„Nechci se k tomu vracet.“

„Co je důležité, je to, aby klub dělal správná rozhodnutí. Starat se o klub a o jeho budoucnost je velmi důležité. To je to, co dělám už dvacet let. Mohl jsem odejít jinam. Měl jsem spoustu nabídek. Klub je v dobrých rukou. A bude v dobrých rukou se mnou i beze mě.“

Sedmašedesátiletý kouč popřel názor o tom, že by jeho odchod měl být zárukou úspěchu.

„Pokud odejdu z Arsenalu, určitě to nebude tak, že pak vyhraje každý zápas. Musíte to akceptovat. Prohry hodně bolí.“

„Když se podíváte do historie Arsenalu, tak než jsem sem dorazil, odehráli v Lize mistrů méně zápasů, než jsem odehrál já.“

„Není to tak, že než jsem přišel, vyhrál Arsenal tuto soutěž třeba pětkrát. Nikdy ji nevyhráli. V celé historii v ní odehráli možná 10 zápasů. Musíte se na to dívat z určité perspektivy.“

„V posledních dvaceti letech dokázali hrát Ligu mistrů každý rok jen tři kluby - Bayern Mnichov, Real Madrid a Arsenal.“

Kam dál?

Více informací o Arsenal FC naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz