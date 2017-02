Premier League - Koho by měl Manchester United přes léto udržet a koho pustit k vodě?

© zimbio.com, fotbalportal.cz - José Mourinho

Dnes 14:26 - Stejně jako všechny kluby z TOP6, ani Manchester United nebyl během ledna na přestupovém trhu prakticky vůbec aktivní. Red Devils bojují o účast v TOP4 a chtějí pro sebe urvat místo v Lize mistrů. Pokud se jim to povede, bude potřeba posílit kádr a nelze ani vyloučit několik odchodů. Koho by si měl José Mourinho v kádru udržet a koho může s klidným srdcem nechat odejít?

Je jasné, že i když je sezóna v plném proudu, manažeři nejlepších klubů Premier League již přemýšlejí o tom, koho by v létě rádi ulovili. Například José Mourinho prohlásil, že už přesně ví, koho do týmu chce. Ale je takřka jisté, že několik hráčů Old Trafford opustí.

Pojďme se podívat na pět jmen, která vybralo SkySports a Matt Le Tissier přidal svůj názor na to, zda by daného hráče měl portugalský trenér udržet v týmu, nebo by jej měl nechat odejít.

Wayne Rooney

Matt Le Tissier: „Měl by být ještě méně důležitým hráčem, pokud se rozhodne zůstat v Manchesteru. Myslím si, že bude preferovat USA nebo Čínu. Nebo se dokonce vrátí do Evertonu.“

Verdikt Matta Le Tissiera: NECHAT JÍT

Bastian Schweinsteiger

Matt Le Tissier: „Opět vstoupil do soumraku své kariéry a potřebuje hrát víc.“

Verdikt Matta Le Tissiera: NECHAT JÍT

Ashley Young

Matt Le Tissier: „Opět a znovu. Hráč přes třicet let. Měl by hrát pravidelněji. Ne jen sporadicky, jak je tomu nyní. Vypadá to, že i on odejde.“

Verdikt Matta Le Tissiera: NECHAT JÍT

Luke Shaw

Matt Le Tissier: „Tohle je zajímavý případ. Vzhledem k tomu, co si o něm nejspíš José Mourinho myslí, bylo by pro Shawa nejlepší, kdyby se vydal jinam, kde bude pravidelnou součástí prvního týmu. Jedině, že by se Mourinhovi v létě zalíbil a stal se jeho první volbou.“

Verdikt Matta Le Tissiera: NECHAT JÍT

Anthony Martial

Matt Le Tissier: „Byl bych rád, kdyby zůstal. Domnívám se totiž, že by mohl hrát v budoucnu v Manchesteru United velkou roli. I když zrovna v tomto měsíci to takto nevypadá.“

Verdikt Matta Le Tissiera: UDRŽET

Michal Čermák