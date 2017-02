Premier League - Koho by měl Arsenal přes léto udržet a koho pustit k vodě?

© skysports.com, fotbalportal.cz - Arséne Wenger

Včera 20:32 - Stejně jako všechny kluby z TOP6, ani Arsenal nebyl během ledna na přestupovém trhu prakticky vůbec aktivní. Gunners bojují o účast v TOP4 a chtějí pro sebe urvat místo v Lize mistrů. Pokud se jim to povede, bude potřeba posílit kádr a nelze ani vyloučit několik odchodů. Koho by si měl Arséne Wenger, pokud bude nadále kormidelníkem Kanonýrů, v kádru udržet a koho může s klidným srdcem nechat odejít?

Je jasné, že i když je sezóna v plném proudu, manažeři nejlepších klubů Premier League již přemýšlejí o tom, koho by v létě rádi ulovili. Například José Mourinho prohlásil, že už přesně ví, koho do týmu chce.

A co Arséne Wenger a Arsenal? Pojďme se podívat na pět jmen, která vybralo SkySports a Charlie Nicholas přidal svůj názor na to, zda by daného hráče měl francouzský trenér udržet v týmu, nebo by jej měl nechat odejít.

Aaron Ramsey

Charlie Nicholas: „Myslím si, že odejde. Nijak jej nekritizuju. Není to defenzivní záložník. Musí hrát na stejné pozici, na jaké hraje v reprezentaci Walesu. Nebude na tomto místě v Arsenalu hrát, protože na něm působí Özil. Takže podle mě Ramsey Gunners opustí.“

Verdikt Charlieho Nicholase: NECHAT JÍT

Jack Wilshere

Charlie Nicholas: „Pokud odejde Özil, zůstane. Ale to vůbec není jisté. V Bournemouthu se mu daří. Několik velkých klubů bude mít zájem. Udrží jej, jen pokud dostanou velkou sumu za Özila.“

Verdikt Charlieho Nicholase: NECHAT JÍT

Alex Oxlade-Chamberlain

Charlie Nicholas: „Domnívám se, že čas na to, aby se přesunul jinam. Má dobré schopnosti i vlastnosti. Podle mě by měl hrát častěji než Iwobi. Ve skutečnosti tomu tak není. Znamená to, že nemá v Arsenalu světlou budoucnost.“

Verdikt Charlieho Nicholase: NECHAT JÍT

Mesut Özil

Charlie Nicholas: „Myslím si, že Arsenal má větší šanci podepsat novou smlouvu s Özilem než s Alexisem Sánchezem. Nevrátí se do Realu Madrid. Nepřipojí se k Barceloně, ani k Atléticu. Mohl by jít jedině do Bayernu, nebo do Dortmundu. Podle mě ale BVB nemá dostatek financí, aby jej získal. Bayern by jej mohl získat, pokud mu odejde Ribéry, nebo Robben.“

Verdikt Charlieho Nicholase: UDRŽET

Theo Walcott

Charlie Nicholas: „Theo zůstane. Jeho reputace je stále taková, že se může zlepšovat. Pokud ho nezastaví zranění. Když je fit, má schopnosti na to, aby vstřelil i 20 gólů za sezónu. Mohl by zůstat a být velkým přínosem pro mužstvo.“

Verdikt Charlieho Nicholase: UDRŽET

