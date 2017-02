Premier League - Griezmann chce zůstat v Atléticu: Anglie? Mám spoustu pochybností. Špatné počasí, déšť…

© skysports.com, fotbalportal.cz - Antoine Griezmann

0 Líbilo se

Dnes 14:14 - Mluví se o něm jako o nové letní posile Manchesteru United. Jenomže Antoine Griezmann v této chvíli na žádný odchod z Atlética Madrid nemyslí. Už se sám sebe ptal, kam by mohl odejít, ale nevypadá to, že by se mu zrovna do Anglie dvakrát chtělo. Nelíbí se mu například nevlídné počasí, které na Ostrovech často panuje. V jakém dresu jej uvidíme v příští sezóně?

Pětadvacetiletý Antoine Griezmann má s Atléticem Madrid smlouvu až do roku 2021. Údajně má obsahovat výstupní klauzuli ve výši 85 miliónů liber, kterou by velmi rád v létě uplatnil Manchester United.

Ovšem je otázka, zda se mu Griezmanna podaří přemluvit k odchodu. Francouzský reprezentant působí na Vicente Calderón od roku 2014, kdy přišel z baskického San Sebastiánu.

„Když jsem byl v Realu Sociedad, cítil jsem, že potřebuju odejít. Teď ale tu potřebu ani touhu necítím.“

„Kdo ví, jak sezóna skončí. Jestliže dopadne špatně, možná si sám sobě tuto otázku položím. Ale v tuto chvíli to není důležité.“

„Ptám se sám sebe, kam bych mohl odejít. Ve Španělsku je Barcelona a Real Madrid. V Barceloně jsou v útoku Messi-Suárez-Neymar. Real Madrid je nemožný kvůli klubu, ve kterém jsem teď. Myslím si, že mezi těmito kluby nemůže dojít k žádnému transferu.“

„Bundesliga je soutěž, která mě moc neláká. Francie v tuto chvíli také ne.“

„A Anglie? Mám hodně pochybností o mém soukromém životě. Všechno, jako je déšť, špatné počasí...potřebuju se venku cítit šťastně.“

Antoine Griezmann za hodně vděčí Diegu Simeonemu. Jen tak zřejmě svého milovaného kouče neopustí.

„Změnil mě. Přinesl do mé hry prvky, které se jen těžko popisují. Řekněme, že bych nemohl být považován za jednoho z nejlepších na světě, kdyby nebylo jeho.“

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz