Premier League - Důvod trápení Mesuta Özila? Postrádá sebevědomí, přiznal Arséne Wenger

Včera 19:27 - Razantní pokles formy v podání Arsenalu z posledních týdnů je do očí bijící a největší vlna kritiky se valí na německého playmakera Mesuta Özila, který nepodává výkony, na jaké byli fanoušci Kanonýrů zvyklí. Přestože Arséne Wenger svého svěřence nadále brání, je podle něj důležité, aby Özil co nejdříve našel ztracené sebevědomí.

Německý reprezentant byl v posledních týdnech jen stínem hráče, který v první polovině sezóny přispěl Arsenalu k dlouhé sérii bez porážky, a jeho výkony názorově rozdělují fanoušky londýnského velkoklubu.



Özila se Wenger zastal už před sobotní výhrou 2:0 nad Hullem, kvůli silné kritice jeho výkonů v utkáních proti Watfordu a Chelsea a francouzský manažer věří, že právě středeční utkání Ligy mistrů proti Bayernu Mnichov by mohlo být pro jeho svěřence dobrou příležitostí, jak nalézt ztracené sebevědomí.



„Je na čase, aby znovu skóroval,“ řekl Wenger poté, co Alexis Sánchez dvěma brankami rozhodl o výhře Arsenalu 2:0 nad Hullem.



„Možná najde své sebevědomí, až znovu začne proměňovat své šance. Má šance, které pro něj nevypadají nepřekonatelně, ale nedaří se mu je využívat.“



„Měl jsem pocit, že mu proti Hullu chybí sebevědomí. To je samozřejmě problém, protože od něho vždy čekáte, že předvede něco speciálního, ale je pravda, že po technické stránce mu některé věci nevychází tak, jak byl zvyklý.“



Wenger marně hledá důvod, proč mistr světa z Brazílie v posledních týdnech tolik polevil ze svých obvyklých výkonů a přiznal, že o tomto problému mluvil i se samotným Özilem, který se údajně ocitl v hledáčku Bayernu Mnichov.



„Nevím, může se to stát,“ odpověděl Wenger na dotaz, zda zná důvod poklesu Özilovy formy. „Nevím o žádném konkrétním důvodu. V pátek jsem s ním o tom mluvil.“

