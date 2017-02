Premier League - Diskuze Garyho Nevilla a Jamieho Carraghera: Může Manchester City ještě dostihnout Chelsea?

© dailymail.co.uk, fotbalportal.cz - Gary Neville a Jamie Carragher

0 Líbilo se

Dnes 15:42 - Chelsea v neděli remizovala na půdě Burnley 1:1 a svůj náskok na čele tabulky nenavýšila. Právě naopak. Jejího zaváhání využil Manchester City, který včera porazil Bournemouth na jeho hřišti, a přiblížil se tak Blues na rozdíl 8 bodů. I když sám Pep Guardiola prohlásil, že propast mezi jeho Citizens a Chelsea je už příliš velká, stát se může ledasco. Co na to Gary Neville a Jamie Carragher?

Manchester City včera vyzrál na Bournemouth a připsal si třetí ligovou výhru v řadě. Díky tomu se prokousal na druhé místo Premier League a náskok Chelsea stáhl na osm bodů. Do konce soutěže zbývá ještě odehrát 13 kol.

Gary Neville se domnívá, že rozkouskovaný program Premier League v příštích týdnech nahrává Chelsea a Manchester City nemá teď příležitost na ni zatlačit.

„Problém pro všechny týmy je ten, že v nejbližší době pro nikoho nepřijde nějaký pořádný impuls.“

„Tento víkend se hraje FA Cup, pak je tady dvoutýdenní reprezentační přestávka na konci března. Takže v následujících 6-7 týdnech se hraje jen velmi málo ligových zápasů.“

„Citizens jsou názorným příkladem. V příštích šesti týdnech hrají jen 3 ligová utkání. Chcete-li na Chelsea opravdu vyvinout nějaký tlak, potřebujete 2-3 duely, kdy by Blues ztratili body a někdo by stáhl jejich náskok. Pak by mohl být ještě nějaký zápas uprostřed týdne. Ale tak tomu není. To Chelsea skutečně vyhovuje.“

„To, co čeká Manchester City v příštích týdnech, je matoucí. Hrají různé poháry. To samé čeká i Manchester United, Tottenham a Arsenal. Chelsea a Liverpool mají v tomto ohledu jasnou mysl.“

Gary Neville je podobného názoru. Dle jeho slov se může o titul Chelsea připravit leda sama.

„Mohlo by se to stát, ale bude to těžké. Myslím si, že si Pep Guardiola nemyslí, že se to stane.“

„Co by se ještě muselo stát? Chelsea by musela potkat nějaká zranění. To je jedná věc, která jim může překazit cestu za titulem.“

„Jestliže by Citizens udrželi Vincenta Kompanyho zdravého alespoň tři měsíce, mohl by z něj být ten pravý vůdce, který by zavelel k velké stíhací jízdě.“

„Když na tuto otázku odpovídal Pep Guardiola, bylo vidět, že o tom nechce mluvit. Je totiž spokojen s výkonem, který jeho tým předvedl. Jen ví, že je tam velká mezera, ale nepřemýšlí o tom.“

„Přemýšlí jen o tom, aby se jeho mužstvo udrželo na vítězné vlně a dostalo se Chelsea tak blízko, jak jen to půjde. Osm bodů je ještě dostatečný rozdíl, ale pokud by se Citizens povedlo tuto ztrátu stáhnout na nějaké 3-4 body, pak by už to byla vážnější otázka.“

„Jestliže Chelsea neudělá něco hloupého, nechá své soupeře za sebou.“

Kam dál?

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz