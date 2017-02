Premier League - Koho by měl Liverpool přes léto udržet a koho pustit k vodě?

© skysports.com, fotbalportal.cz - Koho by měl Klopp udržet a koho pustit?

Dnes 15:11 - Stejně jako všechny kluby z TOP6, ani Liverpool nebyl během ledna na přestupovém trhu prakticky vůbec aktivní. Reds bojují o účast v TOP4 a chtějí pro sebe urvat místo v Lize mistrů. Pokud se jim to povede, bude potřeba posílit kádr a nelze ani vyloučit několik odchodů. Koho by si měl Jürgen Klopp v kádru udržet a koho může s klidným srdcem nechat odejít?

Je jasné, že i když je sezóna v plném proudu, manažeři nejlepších klubů Premier League již přemýšlejí o tom, koho by v létě rádi ulovili. Například José Mourinho prohlásil, že už přesně ví, koho do týmu chce.

A co Jürgen Klopp a Liverpool? Pojďme se podívat na šest jmen, která vybralo SkySports a Phil Thompson přidal svůj názor na to, zda by daného hráče měl německý trenér udržet v týmu, nebo by jej měl nechat odejít.

Loris Karius

Phil Thompson: „Je mu teprve 23 let. Je to velmi mladý brankář. Když se podíváte na to, jak byl v tomto věku zesměšňován i David de Gea...A podívejte se, jak se vypracoval. Karius se bude muset propracovat zpět na post brankářské jedničky a vytlačit Mignoleta. Ale měl by dostat šanci.“

Verdikt Phila Thompsona: UDRŽET

Simon Mignolet

Phil Thompson: „Myslím si, že také on zůstane. Pokud se tedy Jürgen Klopp nevydá opět na přestupový trh a někoho do branky nepřivede. Bude potřebovat dva slušné gólmany, takže nedovolí ani jednomu odejít, pokud někdo jiný do klubu nepřijde.“

Verdikt Phila Thompsona: UDRŽET

Daniel Sturridge

Phil Thompson: „Domnívám se, že Sturridge bude chtít odejít někam, kde bude hrát v základní sestavě. Klopp by jej měl nechat odejít a přivést někoho, kdo lépe pasuje do jeho systému a stylu.“

Verdikt Phila Thompsona: NECHAT JÍT

Alberto Moreno

Phil Thompson: „Určitě odejde. Pokud bude James Milner nadále působit na pozici levého obránce, pak nemá šanci se přes něj prosadit. Podle mě jeho čas vypršel.“

Verdikt Phila Thompsona: NECHAT JÍT

Ragnar Klavan

Phil Thompson: „Myslím si, že je to pro ně těžké. Některé zápasy odehrál dobře, ale udělal také několik velkých chyb. Pokud ovšem někdo ze základní sestavy chybí, dokáže být slušnou náhradou. Rozšiřuje Kloppovy možnosti.“

Verdikt Phila Thompsona: UDRŽET

Mamadou Sakho

Phil Thompson: „Pokud se ukáže v dobrém světle v Crystal Palace, může mu dát Jürgen Klopp ještě jednu šanci. Člověk ovšem nikdy neví. Možná ještě může být pro Liverpool užitečný.“

Verdikt Phila Thompsona: UDRŽET

