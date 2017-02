Premier League - Koho by měl Manchester City přes léto udržet a koho naopak pustit k vodě?

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Koho by si měl Pep Guardiola v týmu ponechat a koho nechat odejít?

Dnes 17:32 - Během lednového přestupového okna se žádné velké přestupy v rámci Manchesteru City neuskutečnily. Přišel jen Gabriel Jesus, který byl podepsán již v létě, ale jeho smlouva začala platit až od ledna. Dá se ovšem předpokládat, že po skončení letošní sezóny bude v kádru Citizens panovat čilý ruch. A jednou z příčin může být právě i příchod mladého Brazilce. Koho by měl Pep Guardiola pustit a koho si ponechat?

Je jasné, že i když je sezóna v plném proudu, manažeři nejlepších klubů Premier League již přemýšlejí o tom, koho by v létě rádi ulovili. Například José Mourinho prohlásil, že už přesně ví, koho do týmu chce.

A co Pep Guardiola a Manchester City? Pojďme se podívat na pět jmen, která vybralo SkySports a Charlie Nicholas přidal svůj názor na to, zda by daného hráče měl španělský trenér udržet v týmu, nebo by jej měl nechat odejít.

Claudio Bravo

Charlie Nicholas: „Pep Guardiola se bude držet své tvrdohlavosti. V létě prohlásil, že Joe Hart není pro něj dost dobrý, a proto přivedl Brava z Barcelony. I přesto, že se mu často vyčítají chyby, Guardiola jej v týmu podrží. V poslední době se Bravo zlepšuje.“

Verdikt Charlieho Nicholase: UDRŽET

Fabian Delph

Charlie Nicholas: „Není šance na to, aby zůstal. Někdo jiný z Premier League jej bude chtít získat. Nedokážu si představit, že bude i v příští sezóně v City.“

Verdikt Charlieho Nicholase: NECHAT JÍT

Yaya Touré

Charlie Nicholas: „Tady je také rozhodnuto. Už měl odejít. Není už stěžejním záložníkem. Jeho čas na pozici středního záložníka již vypršel. Jediným důvodem, proč je zpět v týmu, je zoufalství Manchesteru City.“

Verdikt Charlieho Nicholase: NECHAT JÍT

Sergio Agüero

Charlie Nicholas: „Podle mě neexistuje šance na to, že bude oblékat dres Manchesteru City i na konci srpna. Domnívám se, že už je rozhodnuto. Scénář je dle mého názoru jasný a Citizens to dobře vědí, že je Sergio opustí. Sám prohlásil, že by se jednou rád vrátil do Argentiny. Pokud Atlético ztratí Griezmanna, bude mít o Agüera zájem. Real Madrid by se také mohl zapojit. Ale myslím, že by mohl slevit ze svých mzdových nároků a mohl by se vrátit do Argentiny. I když Manchester City za něj nedostane žádný velký balík.“

Verdikt Charlieho Nicholase: NECHAT JÍT

Joe Hart

Charlie Nicholas: „Joe Hart se bude po sezóně dívat na své možnosti. Pokud se tedy již nerozhodl. Kdybych byl manažerem Arsenalu, Liverpoolu, nebo Evertonu, chtěl bych Joa Harta do týmu.“

Verdikt Charlieho Nicholase: NECHAT JÍT



Představili jsme Vám názor Charlieho Nicholase, experta SkySports. Ale co si myslíte Vy? Koho by měl Pep Guardiola z této pětice v klubu udržet? Vyjádřete svůj názor v naší diskuzi.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz