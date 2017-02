Premier League - Ronaldinho: Gabriel Jesus může převzít žezlo po Messim a být nejlepším na světě

© mirror.co.uk, fotbalportal.cz - Ronaldinho: Jesus jednou převezme žezlo od Messiho

0 Líbilo se

Dnes 15:59 - Možná, že se v Premier League rodí jedna z budoucích největších hvězd světového fotbalu. Gabriel Jesus zatím předvádí v Manchesteru City parádní výkony, které očarovaly i Pepa Guardiolu. Mladý Brazilec je považován za jeden z největších talentů současnosti. Ocenil jej i Ronaldinho. Ten svého krajana považuje za možného nástupce Lionela Messiho. Podle něj může být brzy nejlepší na světě.

Je mu teprve devatenáct let, ale vypadá to, že si velmi brzy po svém příchodu uzurpuje pro sebe místo útočníka číslo jedna v Manchesteru City a vytlačí z této výsadní pozici Sergia Agüera. Gabriel Jesus chytl svou šanci v Premier League pevně za pačesy a Pep Guardiola jej odměňuje nominacemi do základní sestavy. Zřejmě v ní nebude chybět ani dnes večer při utkání proti Bournemouthu.

Zatím je sice velmi brzy na to, aby se Jesusovi dala předpovídat nějaká jasnější budoucnost, každopádně jednoho velkého obdivovatele již má. Je jím samotný Ronaldinho.

„Manchester City má jednoho skutečně výjimečného hráče. Tím je Gabriel Jesus. Možná, že to bude v budoucnu nejlepší hráč na světě.“

„Momentálně jím je Messi. Vždy jsem tvrdil, že by to jednoho dne mohl být Neymar. Ale to bylo, když mu bylo 19. V budoucnu by to mohl být Gabriel Jesus. Má všechny předpoklady pro to, aby to dokázal.“

„Když se díváte na Gabriela, vidíte, že se ničeho nebojí. Prostě chce hrát a ukázat, co dokáže. Ukáže velké výkony proti Manchesteru United, Liverpoolu, Chelsea a proti všem ostatním top týmům v Anglii.“

Když Ronaldinho vyhrál s Brazílií v roce 2002 mistrovství světa, bylo mu teprve 22 let. V roce 2006 vyhrál s Barcelonou Ligu mistrů. Věří, že Jesus je už na tu nejvyšší úroveň připravený.

„Jsem rád, že byl zařazen na soupisku pro Ligu mistrů. Myslím si, že by měl hrát. Je opravdu sebevědomý. Ronaldo, Kaká, já, později pak Neymar...všichni jsme hráli na této vysoké úrovni ve velmi mladém věku. Gabriel patří do této kategorie.“

Kam dál?

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz