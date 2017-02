Premier League - Možná jsem k některým hráčům až příliš loajální, a to mě může stát místo, připouští Claudio Ranieri

© skysports.com, fotbalportal.cz - Ranieri a Vardy

0 Líbilo se

Dnes 15:38 - Na konci minulé sezóny se Leicester koupal v oslavném šampaňském. Klub slavil svůj historicky první titul. Jenomže v této sezóně Liškám reálně hrozí sestup. Potápějí se níže a níže. Už mají jen o dva body více než poslední Sunderland. Začíná se také třást židle pod Claudiem Ranierim. Ten nyní přiznal, že je možná k některým hrdinům z minulé sezóny - především k Vardymu a Mahrezovi - až příliš loajální.

Leicester se skutečně potápí ke dnu. V tomto roce ještě v lize nevyhrál. Vždyť z posledních šesti kol získal jediný bod. Teď drží sérii pěti proher v řadě. Naposledy prohrál se Swansea, tedy s konkurentem o záchranu. Foxes jsou sedmnáctí, což je poslední nesestupová příčka. Ale mají jen o dva body více než Sunderland a Crystal Palace a o pouhý bod více než osmnáctý Hull.

Po mistrovské sezóny může přijít totální krach. Ten by mohl odnést, snad i před koncem sezóny, Claudio Ranieri Začíná se totiž spekulovat o jeho odvolání. Italský kouč je ovšem skálopevně přesvědčen o tom, že dovede Lišky do bezpečí.

„Ano, myslím si, že jsem pořád ten správný muž pro tuto práci. Vždy se na to ptám sám sebe. Pak si odpovídám: Pojď, můžeme udělat něco dobrého.“

„Myslím si, že síla člověka je v tom mít správnou rovnováhu. Nesmíte být příliš nahoře, když vyhráváte, a nesmíte být příliš dole, když prohráváte.“

„Můžete si vzpomenout na to, co jsme dokázali v minulé sezóně, ale zároveň musíte zůstat nohama na zemi. Musíme na to společně zareagovat.“

„Nemyslím si, že hráči ztratili víru. Když naslouchám jejich slovům, chtějí reagovat, chtějí se zlepšit. To je důležité, protože si jsem jistý, že má slova poslouchají.“

„Ale musíme najít co nejrychleji řešení.“

V minulém ročníku řádilo duo Mahrez - Vardy. Právě tito dva byli stěžejními postavami loňského mistrovského kádru. Dohromady nastříleli 32 gólů. Jenomže letos jich dali jen osm. Na otázku, zda není k těmto hráčům až příliš loajální, Ranieri odpověděl:

„Mohlo by to tak být. Možná jsem opravdu až moc loajální.“

„Je to těžké, když dosáhnete něčeho tak skvělého. Chcete jim dát jednu šanci, další šanci a další šanci...Možná je teď toho až příliš.“

„Samozřejmě, že je třeba něco změnit, protože tímto způsobem pokračovat nemůžeme.“

Kam dál?

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz