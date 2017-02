Premier League - Chelsea ztratila body s Burnley, Robbie Brady se blýskl fantastickým gólem

© sportinglife.com - Robbie Brady

Dnes 16:56 - Robbie Brady úžasně zahraným volným kopem pomohl při svém debutu v základní sestavě Burnley svému týmu k cenné remíze 1:1 s vedoucím týmem tabulky Premier League Chelsea. Přestože Pedro poslal Chelsea už v sedmé minutě do vedení, nedokázali si Blues dojít pro další vítězství, o které je připravila rekordní posila Burnley Robbie Brady.

Burnley 1:1 Chelsea



Branky: 24. Brady - 7. Pedro



Sean Dyche provedl po porážce s Watfordem dvě změny v sestavě, do které postavil Ashleyho Westwooda a Bradyho a jeho sázka se bohatě vyplatila. Naopak Antonio Conte věřil stejnému týmu, jenž minulý týden na Stamford Bridge porazil Arsenal a také začátek utkání na Turf Moor nasvědčoval dalšímu bodovému zisku. Victor Moses pronikl po pravém křídle a našel Pedra, který zakončil rychlý protiútok Chelsea vedoucím gólem.



Jenže Burnley dokázalo odpovědět a největší zásluhu na tom měl irský reprezentant Brady, který odčinil svoji chybu při inkasovaném gólu a svým přesně zahraným volným kopem z 25 metrů do horního rohu brány nedal Thibautu Courtoisovi žádnou šanci.

Joey Barton předvedl v utkání skvělý výkon. (zdroj: zimbio.com)

Vyrovnávací gól jako by vliv do Burnley nový život a domácí promarnili dvě zajímavé příležitosti k otočení výsledku, když Matthew Lowton trefil jen Courtoise a dvě minuty po přestávce si stejně špatně vedl po svém úniku i Andre Gray.



Gray dělal obraně Chelsea a zejména potom Davidu Luizovi tak velké problémy, až Antonio Conte změnil formaci na čtyři obránce a poslal do hry Williana a Cesca Fábregase, kteří měli s výsledkem něco udělat. The Clarets se však v závěrečných fázích zápasu stáhli a Chelsea neumožnili ani jednu střelu na bránu od gólové trefy Pedra ze sedmé minuty.



Burnley FC: Tom Heaton, Matthew Lowton, Michael Keane, Ben Mee, Stephen Ward, George Boyd, Joey Barton, Ashley Westwood, Robbie Brady (65. Scott Arfield), Andre Gray (82. Sam Vokes), Ashley Barnes



Chelsea FC: Thibaut Courtois, César Azpilicueta, David Luiz, Gary Cahill, Marcos Alonso, N´Golo Kanté, Nemanja Matić (67. Cesc Fàbregas), Eden Hazard, Victor Moses (72. Willian), Pedro (87. Michy Batshuayi), Diego Costa

Vít Sedlák / FotbalPortal.cz