Premier League - Blíží se konec Agüera a Brava v Manchesteru City? Guardiola promluvil o jejich situaci

Včera 17:49 - Manažer Manchesteru City Pep Guardiola je dlouhodobě znám tím, že pod jeho vedením nemá ani největší hvězda týmu jistotu místa v základní sestavě, o čemž se v posledních zápasech přesvědčili Sergio Agüero a Claudio Bravo. Co Guardiola pověděl o jejich současné pozici a mají oba hráči na Etihad Stadium nějakou budoucnost?

Přestože už dlouhé roky je Sergio Agüero považován za největší hvězdu Manchesteru City, stačilo pár nevydařených zápasů a argentinský snajpr o své výsadní postavení v klubu přišel.



Stejně jako gólman Claudio Bravo, kterého v bráně nahradil Willy Caballero, doplatil Agüero na špatné výsledky klubu a v posledních dvou zápasech jej na hrotu zastoupil mladíček Gabriel Jesus, který potvrdil snový vstup do nového působiště třemi góly ve dvou utkáních.



„Přemýšlím jen o příštím zápase,“ odpověděl Guardiola na dotaz novinářů o budoucnosti dvojice na Etihad Stadium. „Nepřemýšlím o věcech, které jsou ještě příliš daleko, ani o individuálních hráčích.“



Velké naděje vkládal Guardiola zejména do gólmana Claudia Brava, kterého v létě přivedl z Barcelony na úkor dlouhodobé jedničky týmu Joea Harta a přestože chilský brankář v novém klubu svými výkony nepřesvědčil, španělský kouč mu nadále plně důvěřuje.



„Můj názor na Claudia se nezměnil. Je to špičkový hráč, špičkový brankář. Je jedním z nejlepších na světě. Jeho dlouhá kariéra mluví sama za sebe. Fotbal tady je samozřejmě trochu jiný, více centrů, více speciálních věcí, ale stále je tím top, top brankářem.“

Claudio Bravo je statisticky jedním z nejhorších brankářů letošní sezóny. (zdroj: skysports.com)

Na dotaz ohledně komentářů Sergia Agüera, jenž minulý týden prohlásil, že jeho budoucnost závisí na klubu, Guardiola odpověděl: „Pět minut po těchto komentářích vydal Manchester City prohlášení o stanovisku klubu a manažera ohledně budoucnosti Agüera.“



Dalším hráčem, jenž se ocitl v nejistotě kvůli nedostatku šancí v sestavě, je i Nolito, kterého Guardiola přivedl v létě za 14 milionů liber z Celty Vigo.



Na otázku, co Nolito musí udělat pro to, aby se dostal do Guardiolova týmu, španělský manažer odpověděl: „Nic. Jen musí víc hrát, manažer jej musí nechat hrát.“



„V podstatě máme tři hráče v top formě - Leroye Saného, Raheema Sterlinga a Gabriela Jesuse a to je jediný důvod.“

Vít Sedlák / SkySports.com, FotbalPortal.cz