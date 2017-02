Premier League - Prezident Atlética se vysmál United: Proč by k nim měl Griezmann odejít? Vždyť je to malý klub

© zimbio.com, skysports.com, fotbalportal.cz - Antoine Griezmann

Dnes 20:03 - V posledních týdnech je to takřka každodenní téma. Antoine Griezmann se podle mnohých má v létě stát posilou Manchesteru United. Mělo by jít o obří transakci. Jenomže pětadvacetiletý Francouz má s Atléticem Madrid smlouvu až do roku 2021. Navíc Enrique Cerezo, prezident Rojiblancos, se nyní vysmál zájmu Rudých ďáblů. Podle něj jde o „malý klub“.

Antoine Griezmann je již pravidelně spojován s odchodem do Manchesteru United. Podle mnohých jde o hotovou věc. Ale je to vůbec reálné? Skutečně může José Mourinho ulovit hvězdu Atlética Madrid?

Francouzský reprezentant má smlouvu s klubem z hlavního města Španělska až do roku 2021. Enrique Cerezeo, prezident Atlética Madrid, se při dotazu na to, zda by mohl Griezmann skutečně opustit Vicente Calderón a zamířit na Old Trafford, Manchesteru United vysmál.

„Manchester United? Vždyť je to malý klub.“

„Věřím ve smlouvy, které lidi podepsali. To se týká Diega Simeoneho i Antoina Griezmanna.“

Poté Cerezo na správnou míru uvedl své nedávné výroky na adresu Sergia Agüera, útočníka Manchesteru City.

„V rádiu jsem řekl, že je Sergio Agüero blázen. Ale není to blázen. Je to jeden z nejlepších fotbalistů v historii. Řekl jsem, že bylo hloupé opustit Atlético. Je to skvělý hráč a dobrý přítel. Přeji mu v Manchesteru City jen to nejlepší.“

Michal Čermák / goal.com, fotbalportal.cz