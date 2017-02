Premier League - Henrik Mchitarjan odmítá kritiku, že do Manchesteru United přestoupil kvůli penězům

© skysports.com, fotbalportal.cz - Henrik Mchitarjan

0 Líbilo se

Dnes 19:47 - V létě přestoupil Henrik Mchitarjan z Borussie Dormtund do Manchesteru United. Podle některých jeho kritiků tak učinil z finančních důvodů. Arménský záložník toto tvrzení ale naprosto odmítá. Kritika vzešla i od Hans-Joachima Watzkeho, CEO Borussie Dortmund. Ten označil Mchitarjanův přestup k Red Devils za „divný“.

Manchester United za Henrika Mcihtarjana v létě zaplatil 26,3 miliónu liber. Podle zpráv z Německa se má jednat o nesmírně lukrativní přesun. Henrik Mchitarjan má na Old Trafford pobírat až trojnásobek svého platu, který měl v Borussii Dortmund. Také měl zinkasovat tučný bonus za podpis smlouvy.

Ale Henrik Mchitarjan tuto kritiku odmítá. Podle něj neodešel do Manchesteru kvůli penězům.

„Nechápu to. Je to špatně.“

„Kdyby mi šlo jen o peníze, tak bych ze Šachtaru Doněck nikdy nepřestoupil do Borussie Dortmund, ale do Anži Machačkala. Ale to jsem nechtěl.“

Hans-Joachima Watzke, CEO Borussie Dortmund popsal Mchitarjanův přestup do Manchesteru United jako „divný“ a také byl „zklamán“ tím, že arménský záložník nešel kopat pokutový kop v penaltovém rozstřelu s Bayernem Mnichov v loňském finále Německého poháru.

Na to Mchitarjan odvětil:

„Pokud mě chce vyhodnotit na základě jediného zápasu, pak je to asi špatně. Zřejmě zapomněl na to, co jsem předváděl před tím celou sezónu. Šel bych kopat, ale na hřišti bylo 11 hráčů. Diskutovali jsme a trenér rozhodl.“

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz