Premier League - José Mourinho: Můj styl je nyní v Anglii oblíbený

na to jak je posledne roky ako trener biedny(ratam aj rok ked naposledy vyhral s chelsea titul,pretoze pol roka hrali otrasny futbal)tak ma stale celkom hore hlavu.. to sa mi rata...ale aj on sam vie ze velku sezonu mal naposledy v reale ked vyhrali ligu a to je uz par rockov dozadu...a mna to celkom tesi.