Premier League - Ztratil Ranieri podporu hráčů? Na spekulace reagoval Gray

Dnes 17:45 - V Anglii se začíná spekulovat o tom, že manažer Claudio Ranieri ztratil podporu hráčů a v nejbližší době Leicester opustí. Křídelník úřadujících mistrů Demarai Gray s tím ale rozhodně nesouhlasí. Podle něj všichni drží za jeden provaz.

Leicester nezvládl další utkání, tentokrát byl bez šance proti Manchesteru United. Po vysoké domácí prohře 0:3 je Leicester až na šestnácté pozici a na první sestupující pozici má náskok už jen jednoho bodu.

A co víc, zvedá se i Sunderland, takže Leicester je jen dva body od poslední příčky. Úřadující mistr tak zcela senzačně bojuje o udržení. V Anglii se navíc hlasitě začíná spekulovat o tom, že manažer Claudio Ranieri ztratil podporu kabiny a brzy ho čeká propuštění.

Proti tomu se ale ohradil křídelník Demarai Gray, jenž na Ranieriho nedá dopustit. "Jsme všichni spolu a všichni za sebou," řekl médiím po další porážce anglický středopolař.

"Snažíme se dělat to nejlepší, bohužel nám to nyní nejde. Tvrdě ale pracujeme a snad se to brzy změní. Každopádně jsme jeden tým a táhneme za jeden provaz," dodává dvacetiletý Angličan.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz