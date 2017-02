Premier League - Sol Campbell: Arsenal má nedostatek vůdčích typů. Může přijít o TOP4 na úkor Manchesteru United

© skysports.com, fotbalportal.cz - Arsenalu chybí vůdčí typy

Dnes 16:33 - Arsenal prohrál na Stamford Bridge 3:1 a zdá se, že ani letos to na titul nevyjde. Sol Campbell, který s londýnským celkem slavil dva mistrovské poháry, se domnívá, že současným Gunners chybí především vůdčí typy, které by dokázaly otočit stav věcí, pokud se týmu na hřišti nedaří. Také se obává, že by Kanonýři tímto tempem mohli klidně přijít o TOP4.

Už 13 let čeká Arsenal na mistrovský titul. A ani v této sezóně se jej nejspíše nedočká. Po sobotní porážce 3:1 na Chelsea už na vedoucí Blues ztrácí 12 bodů. Celkové prvenství znovu mizí v nedohlednu.

Sol Campbell působil v Arsenalu v letech 2001 až 2006 a slavil s Arsénem Wengerem dva tituly. Nyní prohlásil, že současnému kádru francouzského kouče schází vůdčí typy.

„Já nevím, co se teď v klubu děje, ale když jsme tam byli my, byli jsme schopní vyřešit si vše sami. Měli jsme charaktery na to, abychom to sami zvládli.“

„Nedovolili jsme, aby se na něco čekalo 45 minut. Museli jsme mluvit už na hřišti během hry. Když to totiž neuděláte a čekáte až na přestávku, tak můžete už klidně prohrávat 0:2.“

„A my jsme v týmu na to měli charaktery. Patrick Vieira něco řekl, Tony Adams něco řekl, Martin Keown, David Seaman...všichni tihle kluci. Pak také ofenzivní hráči jako Thierry Henry nebo Dennis Bergkamp. Všichni tihle hráči mluvili už během zápasu na hřišti. Zatímco hra plynula. To je ten klíč. Musíte mít takové charaktery na hřišti.“

„Kluky, kteří budou na hřišti něco říkat. Nepotřebujete jen jednoho takového, ale aspoň 4-5 takových hráčů. Ti, kteří si řeknou své, když se věci nevyvíjí dobře.“

„Myslím si, že se Arséne domnívá, že může vyhrát titul. Podle mě každou sezónu začíná slovy: OK, naším stylem fotbalu můžeme vyhrát ligu. Ale není to tak jednoduché.“

„Potřebujete persóny. A to nejen v základní sestavě, ale i na lavičce. Ostatní hráči musí být hladoví. Musí chtít přijít na hřiště a pomoct týmu. Takovou rovnováhu v mužstvu potřebujete.“

Od roku 1996, kdy je Arséne Wenger u kormidla, Arsenal nikdy nechyběl v TOP4. Campbell se ovšem obává, že se to letos může stát.

„Obávám se toho. Bude to ještě velmi těžké. I kvůli Manchesteru United. Jsou ve formě. Možná, že se dostanou před Arsenal, a ten skončí mimo TOP4.“

