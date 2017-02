Premier League - Návrat do reality. Pohádka skončila, přiznává Claudio Ranieri

© skysports.com, fotbalportal.cz - Pohádka Leicesteru skončila

Dnes 10:42 - Leicester má nyní za sebou tři porážky v řadě. Dnes hostí Manchester United. Foxes jsou až na šestnáctém místě a na sestupové příčky mají pouze jednobodový náskok. Po mistrovské sezóně nastal obrovský propad a klubu hrozí pád o patro níž. Kouč Claudio Ranieri přiznal, že pohádka Lišek skončila. Teď musí jeho svěřenci bojovat, aby opravdu nedošlo k potupnému sestupu.

Kádr Leicesteru zůstal takřka nezměněn. Odešel pouze N´Golo Kanté. Zůstaly opory jako Mahrez, Vardy, Morgan, Simpson...ale Foxes se po senzační sezóně, kdy okouzlili celý fotbalový svět a získali svůj první titul v historii klubu, nyní vůbec nedaří.

Po 23 kolech mají na kontě jen 21 bodů. Poslední Sunderland má jen o dva body méně. Dnes je čeká duel s Manchesterem United. Claudio Ranieri před zápasem prohlásil, že pohádka Leicesteru skončila a teď se musí vrátit do reality.

„Dokážu pochopit, že to, co se nám povedlo v minulé sezóně, bylo něco výjimečného. Byla to pohádka. Čekal jsem na takovýto druh sezóny. Dokázali jsme něco mimořádného. Něco, co nebylo z tohoto světa. Všechno bylo fantastické, všechno bylo správně.“

„Teď je všechno špatně. Teď si musíte vybrat: Pokud jste smolař, tak to necháte být a nic s tím nebudete dělat. Pokud ne, tak to tak nenecháte a budete bojovat. Budete bojovat a věřit.“

„Věřím, že se můžeme vrátit zpět. Musíme držet při sobě, potřebujeme i podporu fanoušků. Fanoušci si minulou sezónu pořádně užili. Teď už tomu tak není, ale jsme rodina. Jsme silní.“

„Teď je ten správný čas. Myslím si, že jsme příliš přemýšleli o tom, co jsme udělali v minulé sezóně. Bylo to fantastické. Všechno. Věřili jsme, že to tak může být i letos. Ale je hotovo. Pohádka skončila. Teď je to realita.“

„Pokud jste loser v tomto sportu, pak jste loser i v životě. Jestliže jste gladiátor a bojovník v tomto sportu, pak je to stejné i v životě. Je třeba se vrátit do reality. Do doby před dvěma sezónami. Bude to boj až do konce. Věřím, že mí hráči jsou mistři a také bojovníci.“

Na otázku, zda je opravdu možný sestup, italský trenér odpověděl:

„Když jsme vyhráli titul, je možné vše. Ale samozřejmě chci vidět své hráče bojovat až do konce.“

„Nevěřím, že ve mě nevěří. Když ve mě nevěří, pak jim zbývá jediná věc - jít za vedením a říct jim, že ve mě nevěří a že mě mají vyměnit. Ale cítím, že jsme spolu. To stejné cítím i od majitelů. Všechno je v pořádku. Panuje mezi námi důvěra.“

