Premier League - Eden Hazard zářil a Chelsea po výhře 3:1 nad Arsenalem vede tabulku o 12 bodů, Liverpool nestačil ani na Hull

Presne, tohle je nebezpecna hra sice neumyslna, ale v běhu borce a naslednym vyskoku trefit do hlavy loktem jo tohle vubec neni faul kde to jsme sakra. I na vesnici by to piskli okamžite jako faul ale na SB je to normalka. A jeste k tomu rozhodci ukazuje gól, sere na Bellerina a jde v klidu k pulce. Přijde mi jako by to neviděl nebo ho to nezajímalo. Byt to naopak tak by me zajímalo co by se delo.