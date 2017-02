Premier League - V Anglii se začíná hovořit o obnovení spolupráce mezi Hartem a Mancinim

© zimbio.com - Roberto Mancini a Joe Hart v Manchesteru City.

Dnes 13:05 - Od roku 2010 do května roku 2013 byli gólman Joe Hart a manažer Roberto Mancini součástí Manchesteru City. Jejich spolupráce tehdy skončila vyhazovem italského manažera. Nyní by se ale oba dva opět mohli sejít v jednom anglickém klubu.

Jednat se má údajně o West Ham, který by mohl brzy převzít právě Roberto Mancini. Kladivářům to totiž letos příliš nejde a manažer Slaven Bilič prý ztratil podporu vedení.

Naposledy West Ham padl právě s Manchesterem City a po prohře 0:4 je až jedenáctý. The Daily Mirror tak hovoří o tom, že Mancini je v pohotovostním režimu a případně je připraven převzít tento tým. Duelu navíc osobně přihlížel a několikrát v nedávné době řekl, že by se rád do Anglie opět vrátil.

Naposledy Mancini působil jako trenér Interu Milán, dva týdny před startem nového ročníku Serie A ale na svou pozici rezignoval.

Co se Harta týče, ten momentálně chytá za FC Turín. Po sezóně mu ale hostování skončí a Turín si s největší pravděpodobností jeho nákup dovolit nemůže. Na druhé straně s ním nepočítá ani Pep Guardiola a k Citizens se tak nejspíš nevrátí.

To dává šancí West Hamu, který by Harta v létě rád získal za 15 milionů liber. S anglickým gólmanem je ovšem ve spojení i Paris St. Germain. Nic jistého tak Kladiváři nemají. Obnovená spolupráce mezi Hartem a Mancinim by ale jistě byla zajímavá.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz