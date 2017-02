Premier League - Robert Pires: Zápas s Chelsea je pro Arsenal poslední šancí, jak zůstat v boji o titul

© skysports.com, zimbio.com, fotbalportal.cz - Robert Pires: Zápas proti Chelsea je poslední šancí Arsenalu

Dnes 18:30 - Aktuálně ztrácí Arsenal ze třetí pozice na vedoucí Chelsea 9 bodů. V sobotu krátce po obědě se s ní utká na Stamford Bridge. Podle Roberta Pirese, bývalé hvězdy Gunners, musí Kanonýři Blues porazit. Pires se domnívá, že je to totiž poslední příležitost pro Arsenal, jak se vrátit do boje o titul. Zvládnou to svěřenci kouče Wengera?

Kdyby Arsenal doma porazil Watford, mohl se Chelsea přiblížit na 6 bodů. Měl by tak v sobotu šanci stáhnout rozdíl na pouhé tři body. Ale na kdyby se nehraje. Arsenal doma prohrál s Hornets 1:2 a remízy Blues na Stamford Bridge využít nedokázal.

Momentálně jsou Kanonýři třetí a mezi nimi a Chelsea zví devítibodová propast. Robert Pires, který s Arsenalem získal dva tituly a byl součástí legendárních „Invincibles“ ze sezóny 2003/2004, věří, že proti Chelsea je to pro Gunners „last chance“.

„Myslím si, že je to pro Arsenal poslední šance. Je to jako finále Premier League. Domnívám se, že pokud Chelsea porazí Arsenal, je o titulu rozhodnuto.“

„Chelsea hraje dobře po celou dobu čtyř měsíců, ale jestliže by Arsenal dokázal vyhrát na Stamford Bridge, pak by bylo všechno možné.“

Podle Pirese budou klíčové souboje mezi Diegem Costou a Laurentem Koscielnym.

„Laurent Koscielny je dobrý obránce, možná jeden z nejlepších obránců v Premier League. Je velmi silný a velmi rychlý. Každý ví, že Diego Costa miluje boj. Dal spoustu gólů. Takže souboje mezi těmito dvěma mohou být rozhodující.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz