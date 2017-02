Premier League - Arséne Wenger: Pokoušel jsem se získat N´Gola Kantého…dvakrát

© mirror.co.uk, fotbalportal.cz - Wenger chtěl Kantého

Dnes 14:14 - Už je to tady znovu. Arséne Wenger opět zmiňuje další jméno hráče, kterého chtěl do týmu, ale nezískal jej. Kolikrát už jsme to od něj slyšeli? Tentokrát se jedná o N´Gola Kantého. Defenzivní záložník loni zazářil v dresu Leicesteru, pomohl k titulu a vysloužil si přestup do Chelsea, kde je jedním ze základních stavebních kamenů Conteho sestavy. Právě s Chelsea se zítra Gunners utkají.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luis Suaréz, Zlatan Ibrahimovič, Ronaldinho...a celá řada dalších. To jsou jména hráčů, které Arséne Wenger chtěl získat do Arsenalu, ale nepovedlo se mu to. Nyní na tento bohatý seznam přidal další jméno - N´Golo Kanté.

Francouzský manažer uvedl, že chtěl šikovného defenzivního záložníka získat hned dvakrát. Nejprve, když hrál ještě ve Francii za Caen a pak během jeho působení v Leicesteru. S Liškami loni Kanté slavil senzační titul. V létě jej ulovila Chelsea, kde hraje Kanté klíčovou roli.

„Snažil jsem se získat Kantého, když byl ještě v Caen, Potom jsem se o to pokoušel znovu, když byl v Leicesteru.“

„Nemůžete vysvětlit všechno. Přestupy jsou přestupy. Ale je to zřejmé, když se podíváte, kam odešel.“

„Věřím, že Kanté má velký vliv. Není to náhoda, že je Chelsea tam, kde teď je a že Leicester dokázal v minulé sezóně to, co dokázal.“

Michal Čermák