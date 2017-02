Premier League - Odflákli hráči Arsenalu rozcvičku? Nebyli jsme fyzicky připravení, uznal Arséne Wenger

© sportinglife.com - Arsenal - Watford

01.02. - Arsenal stejně jako v nedávném utkání proti Bournemouthu, i v úterním zápase s Watfordem doplatil na pomalý start do utkání, který jej nakonec stál prohru 1:2 a další ztrátu bodů v boji o ligový titul. Manažer Arséne Wenger, jenž výkon svých hráčů sledoval kvůli trestu jen z tribuny, připustil, že jeho tým zaplatil za fyzickou nepřipravenost.

Kanonýři už po pouhých třinácti minutách hry prohrávali s Watfordem 2:0 a na rozdíl od nedávného zápasu proti Bournemouthu, jenž se vyvíjel podobně, už nedokázali zareagovat a díky gólu Alexe Iwobiho stihli jen snížit na konečných 1:2.



„Nebyli jsme připraveni na souboje,“ přiznal Arséne Wenger. „Nevstoupili jsme do zápasu dost aktivně a zaplatili jsme za to. To se občas stává a nejste potrestáni, ale dnes jsme za to potrestáni byli.“



„Ve druhé půli jsme reagovali velmi dobře. Měli jsme trochu smůlu, že jsme ten zápas prohráli.“



Špatné starty do utkání se staly poměrně charakteristickým rysem lednových výkonů Arsenalu. V utkání proti Bournemouthu Kanonýři také inkasovali dva rychlé góly, nakonec ale vybojovali remízu 3:3 a ve třetím kole FA Cupu už v sedmé minutě prohrávali s Prestonem.



Podle odborníků televizní stanice Sky mohou být na vině dva problémy. Buď hráči Arsenalu jdou do zápasů nedostatečně mentálně soustředění, nebo nezvládají předzápasovou rozcvičku. Ať už je jejich problém jakýkoliv, bude jej muset Arséne Wenger co nejrychleji vyřešit.

