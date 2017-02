Premier League - Chelsea remizovala s Liverpoolem 1:1 a tabulku vede o devět bodů, Arsenal utrpěl tvrdou ránu od Watfordu

© SkySports.com - Chelsea

31.01. - Anglická partie o titul vítěze neměla, Chelsea se s Liverpoolem rozešla na Anfield Road remízou 1:1 a zvýšila své vedení v tabulce Premier League na devět bodů. Zaváhali totiž oba její největší konkurenti, když Arsenal po hrůzostrašném startu doma nečekaně prohrál 1:2 s Watfordem a Tottenham jen remizoval se Sunderlandem.

Liverpool 1:1 Chelsea



Branky: 57. Wijnaldum - 24. Luiz



Chelsea vybojovala v těžkém utkání na Anfield Road remízu 1:1 s Liverpoolem a tabulku Premier League vede už s náskokem devíti bodů. Hosté se ve sledovaném utkání ujali vedení po vychytralé střele Davida Luize, na kterou odpověděl Georginio Wijnaldum a Simon Mignolet poté skvělým zákrokem po penaltě Diega Costy zachránil Liverpoolu bod za remízu.



Ani na jedné straně nedošlo v sestavě k nějakému většímu překvapení. Sadio Mané se sice stihl vrátit z Afrického poháru národů včas, zápas ale přesto začínal na lavičce, zatímco na druhé straně nahradil Pedra na křídle Willian. A právě on byl u vedoucího, byť kontroverzního gólu hostí, když si stavil míč k volnému kopu, v tu chvíli se ale přiřítil David Luiz a parádní střelou překonal nic netušící obranu i zaskočeného Simona Mignoleta. Ať už rozhodčí Clattenburg dával signál nebo ne, vedoucí gól Chelsea platil.



Také ve druhé půli bylo nač se dívat, Roberto Firmino nejprve ve stoprocentní šanci přestřelil bránu a krátce poté Victor Moses po přihrávce Diega Costy nastřelil vnější část tyče. Liverpool se ale nakonec díky svému vytrvalému tlaku dočkal vyrovnání v 57. minutě, když James Milner poslal míč před bránu Chelsea, kde jej Moses odhlavičkoval jen k Wijnaldumovi, který zblízka překonal Thibauta Courtoise.



Chelsea dostala velkou možnost vrátit se do vedení v 76. minutě, kdy byl nařízen pokutový kop za faul Joela Matipa na Costu. Sám španělský útočník si poté stoupl k puntíku, ale nedokázal překonat Mignoleta, který možná udržel naživu naděje Liverpoolu na ligový titul.

Liverpool FC: Simon Mignolet, Nathaniel Clyne, Joël Matip, Dejan Lovren, James Milner, Emre Can, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, Adam Lallana (90. Divock Origi), Roberto Firmino, Philippe Coutinho (75. Sadio Mané)



Chelsea FC: Thibaut Courtois, César Azpilicueta, David Luiz, Gary Cahill, Marcos Alonso, N´Golo Kanté, Nemanja Matić, Willian (83. Cesc Fàbregas), Eden Hazard (72. Pedro), Victor Moses, Diego Costa (90+4. Michy Batshuayi)

Arsenal 1:2 Watford



Branky: 58. Iwobi - 10. Kaboul, 13. Deeney



Arsenal v úterním utkání na Emirates Stadium nečekaně podlehl 1:2 Watfordu a ztrácí tak další body v boji o ligový titul. O prohře Arsenalu rozhodl jeho katastrofální vstup do utkání, když během úvodních třinácti minut inkasoval hned dva góly z kopaček Younese Kaboula a Troye Deeneyho a k záchraně bodů mu již nepomohlo ani snížení Alexe Iwobiho.



Arséne Wenger provedl navzdory působivé výhře 5:0 v FA Cupu nad Southamptonem hned deset změn a zemětřesení v sestavě tak přežil jen obránce Shkodran Mustafi. Devět změn ale bylo k vidění i na straně Watfordu, který do zápasu vstoupil mnohem lépe než Arsenal a během pár minut naprosto zmrazil Emirates Stadium.



Už v desáté minutě využili hosté volného kopu 30 metrů od brány, Tom Cleverley přistrčil míč Younesi Kaboulovi a jeho ránu si do vlastní brány nešťastně tečoval Aaron Ramsey. Arsenal se ještě nestihl vzpamatovat z inkasované branky a už prohrával o dva góly, když o tři minuty později předvedl Etienne Capoue sólo od půlící čáry až k bráně Petra Čecha, jenž sice jeho střelu vyrazil, ale jen k Troyi Deeneymu, který zblízka dorazil míč do prázdné brány.



Aby toho nebylo málo, Arsenal už v první půli přišel o Ramseyho, kterého kvůli zranění musel nahradit Alex Oxlade-Chamberlain, ani on však nedokázal nastartovat zadrhnutý Arsenal, který se začal prosazovat až po přestávce. V 58. minutě se domácím podařilo snížit po centru Alexise Sáncheze a povedené střele Alexe Iwobiho z voleje, tentokrát ale už k žádnému dalšímu drama nedošlo a Arsenal tak utrpěl nečekanou porážku 1:2 s Watfordem, která možná bude tým Arséna Wengera po konci sezóny ještě hodně mrzet.

Arsenal FC: Petr Čech, Gabriel Paulista, Shkodran Mustafi, Laurent Koscielny, Nacho Monreal, Francis Coquelin (67. Lucas), Aaron Ramsey (20. Alex Oxlade-Chamberlain), Mesut Özil, Alex Iwobi, Alexis Sánchez, Olivier Giroud (46. Theo Walcott)



Watford FC: Heurelho Gomes, Sebastian Prödl, Younès Kaboul, Miguel Britos, Daryl Janmaat, Craig Cathcart, Valon Behrami (63. Abdoulaye Doucouré), Tom Cleverley, Étienne Capoue, M´Baye Niang (69. Isaac Success), Troy Deeney (85. Stefano Okaka)

Výsledky úterních zápasů 23. kola Premier League:



Arsenal 1:2 Watford (58. Iwobi - 10. Kaboul, 13. Deeney)

Bournemouth 0:2 Crystal Palace (47. Dann, 90. C. Benteke)

Burnley 1:0 Leicester (87. Vokes)

Middlesbrough 1:1 WBA (17. Negredo z penalty - 6. Morrison)

Sunderland 0:0 Tottenham

Swansea 2:1 Southampton (38. Mawson, 70. Sigurdsson - 57. Long)

Liverpool 1:1 Chelsea (57. Wijnaldum - 24. Luiz)

Vít Sedlák / FotbalPortal.cz