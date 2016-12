© skysports.com, fotbalportal.cz - Koho v lednu José Mourinho přivede?

2 Líbilo se

Dnes 12:28 - Během léta Manchester United pod novým koučem José Mourinhem znovu utrácel hromadu peněz. Vždyť z Paula Pogby udělal nejdražšího fotbalistu světa. Ale ani tak to zatím nestačí. Red Devils jsou až šestí a snaží se proniknout alespoň do TOP4. Koho by měli Rudí ďáblové během ledna přivést, aby zvýšili své šance?

V poslední době se sice Manchester United dostal do výsledkové formy a vyhrál 3 ligová kola v řadě, ale i tak to zatím na proniknutí do TOP4 nestačí. Na čtvrt Arsenal ztrácí Red Devils 4 body. José Mourinho nedávno prohlásil, že během ledna žádné velké nákupy nehodlá dělat. Maximálně chce ulovit jednoho hráče.

Ale skutečně to bude v boji o lepší umístění stačit? Neměl by více zatlačit na pilu? Podívejme se na 8 hráčů, kteří byli nebo jsou s Manchesterem United spojováni. Koho by podle vás měl portugalský kouč přivést na Old Trafford? Přidejte váš názor do naší diskuze!

Michael Keane - Manchester United je hlavním favoritem na to, aby zpět získal tohoto mladého obránce. Až do roku 2015 byl Keane hráčem United. Jenomže pak přestoupil do Burnley, kde působí i dnes. Podle SkyBet se ale o něj velmi vehementně zajímá Everton.

Andre Silva - The Sun tvrdí, že José Mourinho právě tohoto hráče považuje na nejlepší dlouhodobou náhradu za Zlatana Ibrahimoviče. Přijde do Divadla snů?

Diego Godín - Podle nejrůznějších zdrojů o tohoto obránce Atlética Madrid Manchester United hodně stojí. Vyčkávají. Dle The Sun nabízejí 30 miliónů liber.

Goncalo Guedes - Útočník Benfiky Lisabon, který předvádí v této sezóně vynikající výkony, se podle portugalských médií již předběžně dohodl se španělskou Valencií. Ale dokázali by Red Devils způsobit obrat v tomto jednání?

Victor Lindelöf - další hráč Benfiky. Tentokrát se ovšem jedná o švédského stopera. Ukazuje se, že by měl být primárním lednovým přestupovým cílem Manchesteru United.

Leon Bailey - The Daily Mail tvrdí, že by Manchester United stálo 20 miliónů liber, aby Baileyho z Genku přivedl. Sám útočník varoval, že odchod z Belgie bude zvažovat pouze v případě, že bude mít zaručeno dostatečné herní vytížení.

Antonio Rüdiger - Podle The Sun o něj bude Manchester United bojovat s vedoucím celkem Premier League, tedy s Chelsea. Třiadvacetiletý Němec je mezi velkokluby hodně žádaný.

Jose Fonte - Poté, co dal jasně najevo, že se Southamptonem nepodepíše novou smlouvu, se vyrojily spekulace o tom, jaké bude jeho příští působiště. Je to portugalský reprezentant, takže není divu, že se hovoří především o spojení se José Mourinhem.

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz