Premier League - Blíží se Africký pohár národů. Jaký to bude mít dopad na kluby v Premier League?

© goal.com, fotbalportal.cz - Leicesteru bude scházet zejména tato alžírská dvojice

0 Líbilo se

Dnes 10:50 - Africký pohár národů startuje 14. ledna a finále se odehraje 5. února 2017. Anglická Premier League ovšem v tomto období běží směle dál a kluby čekají velmi těžké duely. S jakými hráči nebudou moci celky z nejvyšší anglické soutěže počítat? Kdo z hráčů odletí do Gabonu a bude reprezentovat svou vlast? Komu to uškodí nejvíce? Může to snad i rozhodnout o titulu?

Minimální ztráty

14. Bournemouth

Ze všech týmů Premier League, které měli ve svých řadách alespoň jednoho hráče způsobilého účasti na Africkém poháru národů, to vypadá, že právě Bournemouthu by to mělo ublížit nejméně. Max Gradel měl reprezentovat Pobřeží Slonoviny, ale zranění kotníku jej vyřadilo až do konce února, takže se pro tým Eddieho Howea nemělo nic změnit.

Max Gradel (zdroj: zimbio.com)

13. Crystal Palace

Další na seznamu je Crystal Palace. Senegalec Pape Souare bude na turnaji chybět poté, co si při autonehodě zlomil stehenní kost. Ovšem jeho týmový kolega a levý obránce Bakary Sako se zotavil ze zranění třísel a zřejmě bude Mali povolán do boje. Jenomže po tom, co v této sezóně nastoupil jen do tří utkání a to vždy jen z lavičky náhradníků, se nejeví jeho ztráta jako velká. Větší problém by pro Crystal Palace mohl nastat ohledně útočníka Wilfrieda Zahy, který se nedávno rozhodl, že nebude reprezentovat Anglii, ale Pobřeží Slonoviny. Zatím není jasné, zda skutečně odcestuje do Gabonu, nebo během ledna zůstane v jižním Londýně. Fanoušci Eagles doufají, že to bude to druhé.

Bakary Sako (zdroj: zimbio.com)

Mělo by to být zvládnutelné

12. Watford

Watford by mohl přijít až o tři hráče, ale do základní sestavy Waltera Mazzarriho by to neměl být velký zásah. Brice Dja Djedje dosud v této sezóně v prvním týmu nenastoupil. Zatímco Adlene Guedioura má na kontě jen tři starty. Nordin Amrabat bude největší ztrátou. I když je kádr úzký, měl by si Mazzarri poradit, aby nahradil marockého reprezentanta narozeného v Nizozemsku.

Nordin Amrabat (zdroj: zimbio.com)

11. Arsenal

Na Afický pohár národů by měl odcestovat Mohamed Elneny. Zdá se ovšem, že Arséne Wenger ve středu zálohy na defenzivních pozicích spíše ustálil dvojici Coquelin - Xhaka, takže by to žádný velký zásah být neměl. Egypt se jistě bude pokoušet o získání svého osmého triumfu a je možní, že Elneny bude Gunners scházet celý měsíc.

Mohamed Elneny (zdroj: zimbio.com)

10. West Bromwich Albion

Baggies také měli přijít jen o jednoho hráče, ale Allan Nyom byl jedním ze sedmi kamerunských reprezentantů, kteří odmítli na AFN odcestovat a raději bojovat o místo v klubu. Tony Pulis bude doufat, že pravý obránce nebude potrestán FIFA tím, že by po dobu turnaje nemohl nastupovat. Tím totiž Kamerunská fotbalová asociace hrozí.

Allan Nyom (zdroj: zimbio.com)

9. Hull City

Ahmed Elmohamady je s Egyptem dvojnásobným vítězem AFN a v Gabonu by rád zkompletoval hattrick. Krajní obránce Tigers už prohlásil, že svou zemi reprezentovat chce, takže kouč Mike Phelan musí přijít na to, jak jej nahradit.

Ahmed Elmohamady (zdroj: zimbio.com)

Nebude to úplně ideální

8. Southampton

Southampton se bude muset smířit se ztrátou jednoho svého člena, která přichází v nejhorší možnou dobu. Letní posila Sofiane Bufal totiž hraje v posledních zápasech ve skvělé formě. Ale za nějaké tři týdny už bude v Gabonu reprezentovat Maroko. Fanoušci Saints doufají, že skupina s Pobřeží Slonoviny a Demokratickou republikou Kongo bude nad síly týmu Herveho Renarda a Bufal se brzy vrátí.

Sofiane Bufal (zdroj: zimbio.com)

7. Manchester United

Na začátku sezóny mohla být vnímána ztráta Erica Baillyho jako katastrofální. Jenomže nové stoperské partnerství Phila Jonese a Marcose Roja znamená, že by to mužstvo Josého Mourinha mělo bez Baillyho zvládnout bez větších problémů. Pokud se tedy nerozšíří marodka.

Eric Bailly (zdroj: zimbio.com)

6. Liverpool

Úhlavní nepřítel Red Devils to zřejmě bude mít horší. Sadio Mane hraje od svého letního příchodu na Anfield výborně. Jeho odjezd do Gabonu, kde bude reprezentovat Senegal, bude pro Jürgena Kloppa velkým testem. Jen pouhý den po skončení turnaje mají Reds na programu výlet na Old Trafford. Doufají, že v tu dobu bude Mane už zpátky. Pokud ovšem dojde Senegal do závěrečné fáze turnaje, není to příliš pravděpodobné.

Sadio Mane (zdroj: zimbio.com)

Philippe Coutinho by se měl do té doby po svém zranění vrátit do hry, takže by to pro Liverpool nemuselo být až takové oslabení. Nemusela by to být pro Reds tak špatná zpráva. Na druhou stranu může potkat stejný osud jako Nyoma z WBA také Matipa. Ten stejně jako Nyom odmítl odletět na AFN a bude čekat, zda nebude potrestán FIFA.

Menší rána

5. Everton

V jiné části Liverpoolu budou mít ale větší problémy. Everton se bude muset vyrovnat se ztrátou Idrissy Gueyeho. Ten je pravděpodobně nejlepší hráč Toffees v dosavadním průběhu letošní sezóny. V brzké době se připojí k reprezentaci Senegalu. To Yannick Bolasie má poraněné koleno a Demokratickou republiku Kongo neposílí.

Idrissa Gueye (zdroj: zimbio.com)

4. Sunderland

Sunderland se krčí na osmnáctém místě a potřebuje sbírat body. Učí se přísloví: Nemusí pršet, stačí, když kape. Jenomže do Gabonu odjedou Didier Ndong, Wahbi Khazri a Lamine Kone. Black Cats nemají příliš široký kádr a budou mít poměrně problém s náhradou těchto tří hráčů, zejména Ndongem ve středu pole.

Didier Ndong (zdroj: zimbio.com)

3. West Ham

West Ham by také mohl přijít o trojici hráčů. Sofiane Feghouli, ten až tak důležitý pro Hammers není. Jenomže Cheikhou Kouyate a Andre Ayew jsou pro Kladiváře mnohem důležitější. Především Ayew, který přestoupil ze Swansea za 20 miliónů liber a snaží se udělat dojem.

Andre Ayew (zdroj: zimbio.com)

Nejvíce zasažení

2. Stoke City

Mame Biram Diouf už nastoupil do 12 zápasů Premier League v sezóně 2016/2017 a pro Marka Hughese bude těžké jej nahradit. Diouf bude reprezentovat Senegal. Ramadan Sobhi v posledních týdnech ukázal slibné výkony. On bude na turnaji oblékat dres Egyptu.

Mame Biram Diouf (zdroj: zimbio.com)

Ačkoliv byl na začátku sezóně Wilfried Bony zklamáním po svém příchodu na hostování z Manchesteru City, má v Premier League prokazatelné výsledky byl jedinečnou možností z lavičky náhradníků. V Gabonu asi stráví delší dobu, protože Pobřeží Slonoviny vždy patří k největším favoritům.

Wilfried Bony (zdroj: zimbio.com)

1. Leicester

Pro Leicester to budou kruté rány. Jeff Schlupp a Daniel Amartey budou reprezentovat Ghanu. Riyad Mahrez a Islam Slimani se budou snažit vystřílet úspěch Alžírsku. Zejména druhá dvojice bude Claudiu Ranierimu citelně scházet. Byla totiž zapojena do 50 % z 23 dosavadních vstřelených gólů Lišek. Příznivci Foxes se budou modlit, aby Alžírsko velmi rychle vypadlo.

Schlupp, Mahrez, Slimani a Amartey (zdroj: express.co.uk)

Kam dál?

Michal Čermák / fourfourtwo.com, fotbalportal.cz