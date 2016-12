Premier League - Antonio Conte: Batshuayi se snaží Diegu Costovi konkurovat, ale je to pro něj těžké

© express.co.uk, fotbalportal.cz - Michy Batshuayi dnes dostane šanci

Dnes 09:19 - Dnes čeká vedoucí Chelsea domácí ligový duel proti Bournemouthu. Bude se v něm muset obejít bez N´Gola Kantého a Diega Costy, kteří nasbírali 5 žlutých karet. Costu by měl na hrotu útoku nahradit Michy Batshuayi, který doteď dostával jen minimální prostor. Kouč Antonio Conte hovořil o tom, že je to pro mladého útočníka těžké, aby se prosadil přes skvěle hrajícího Costu. Dnes ale zřejmě dostane příležitost ukázat své schopnosti.

Belgický útočník Michy Batshuayi přišel v létě do Chelsea z Marseille za 33 miliónů liber. Jenomže do hry se zatím skoro vůbec nedostal. Zapříčinila to výborná forma Diega Costy, který během 17 ligových kol nastřílel už 13 gólů, a zejména díky němu má Chelsea na čele tabulky náskok.

Jenomže v minulém zápase proti Crystal Palace inkasoval Diego Costa žlutou kartu, která pro něj byla už pátá v sezóně. To znamená, že si dnes v utkání proti Bournemouthu odpočine. Stejně jako N´Golo Kanté. Costu by měl nahradit právě Batshuayi.

Antonio Conte je přesvědčen, že bude dobře připraven a chválí i jeho chování na tréninku.

„Ano, Michy má vynikající postoj, jeho chování je fantastické. Chce zlepšit svou kvalitu.“

„Technickou kvalitu, fyzickou kvalitu. Pracujeme s ním hodně na taktických aspektech hry. Ale ukazuje svou angažovanost. Má skvělé pracovní tempo během tréninku. Ukazuje svou vášeň pro fotbal.“

„Jsem si jistý, že chce hrát a nastupovat, ale když je před vámi Diego Costa, je to složité.“

„Především Diego Costa hraje fantastický fotbal a dává góly. Ale opakuji: Je důležité pro Michyho, aby pokračoval v práci, aby se zlepšoval. Jsem si jistý, že jeho chvíle přijdou.“

„Myslím si, že každý hráč, každý útočník má odlišné vlastnosti. Hráči jsou různí. Michy je jiný než Diego Costa. Především proto, a to v první řadě, že je velmi mladým hráčem.“

„Může se ještě hodně zlepšit. Bude pro něj dobré, když zůstane v blízkosti Diega Costy. Může se od něj hodně naučit. Když trénujete s takto velkými hráči, tak vám to hodně pomůže.“

Italský kormidelník na svého mladého svěřence nechce vyvíjet zbytečně velký tlak.

„V tomto případě bych na hráče nerad vyvíjel velký tlak, protože si myslím, že to pro něj není dobré, abych to udělal. Michy, pokud se ho rozhodnu nasadit, bude připraven ke hře.“

„Není důležité o tom mluvit a vyvíjet na něj tlak. On musí dělat to, co umí, to, co dělá na tréninku. Jen tohle. Jestli je Michy tady, tak je to proto, že si to zaslouží.“

