Premier League - Na Boxing Day se hraje 8 zápasů: Chelsea bez Costy a Kantého hostí Bournemouth, Na Old Trafford přijede Moyes

Včera 11:32 - Tradiční vánoční kolo Premier League nabídne zajímavé souboje. Vedoucí Chelsea bude chtít na domácím hřišti natáhnout sérii na 12 vítězství proti Bournemouthu. Scházet jí budou dvě opory. Manchester United chce urvat čtvrtou výhru v řadě proti Moyesovu Sunderlandu. Liverpool přivítá v úterý Stoke City, Arsenal čeká tvrdý oříšek v podobě WBA.

Chelsea - Bournemouth

Pondělí 26. prosince, 16.00, Stamford Bridge

Na Boxing Day dojde ke střetu Blues a Cherries. V loňské sezóně se vždy radovali hosté. Nejprve Bournemouth na začátku prosince vyplenil Stamford Bridge a zvítězil tam 0:1 a poté Chelsea v dubnu vyhrála v Bournemouthu 1:4. Podaří se Třešním podruhé v řadě vyloupit stánek Blues?

Chelsea je stále na samotném vrcholu tabulky Premier League a chce se zase o krůček přiblížit mistrovskému titulu. Momentálně má na druhý Liverpool šestibodový náskok. Na svou vítěznou šňůru Blues navlékli už 11 korálků. Ještě dva jim chybí k tomu, aby dorovnali rekordní sérii Arsenalu ze sezóny 2001/2002. Gary Cahill se vyjádřil v tom smyslu, že o pokoření tohoto rekordu hodně stojí. Klub ze západního Londýna se ovšem bude muset v pondělním duelu obejít bez dvou tradičních opor. Pro pět žlutých karet nenastoupí Diego Costa, který je pro Chelsea životně důležitý, a také ani N´Golo Kanté, hnací motor záložní řady. Místo Costy zřejmě nastoupí Michy Batshuayi, jenž zatím dostává jen minimum příležitostí. Kantého podle všeho nahradí nejspíš Cesc Fábregas. Nebo Antonio Conte vymyslí něco jiného?

Bournemouth je na desáté příčce a zatím se s přehledem daří plnit cíl, kterým je co nejrychlejší záchrana a pak pokus o co nejlepší umístění. Cherries mají 21 bodů, ale záporné skóre. Naposledy prohráli doma se Southamptonem 1:3. I když před tím porazili mistrovský Leicester 1:0. Teď je čeká další těžký duel. Venku se jim příliš nedaří. V letošní sezóně dokázali zvítězit pouze na půdě Stoke. Za 8 venkovních zápasů vstřelili jen 7 gólů. Nejlepším střelcem Bournemouthu je s Wilson s 5 góly. Prosadí se i proti obraně Chelsea? Problém pro Cherries nastává ve středu obrany. Aké nemůže nastoupit, protože v Bournemouthu hostuje právě z Chelsea.

Absence:

Chelsea: Mikel, Terry (oba zranění), van Ginkel (nejistý start), Costa, Kanté (oba suspendováni)

Bournemouth: L. Cook (zranění), Stanislas, Surman (oba nejistý start), Aké (hostuje z Chelsea, nemůže proti ní nastoupit)

Pravděpodobné sestavy:

Chelsea: Courtois - Azpilicueta, Luiz, Cahill - Moses, Matič, Fábregas, Alonso - Pedro, Batshuayi, Hazard

Bournemouth: Boruc - Smith, Francis, S. Cook, Daniels - Arter, Wilshere - Ibe, King, Pugh - Wilson

Tip FotbalPortal.cz: 2:0

Manchester United - Sunderland

Úterý 26. prosince, 16.00, Old Trafford

Na Druhý svátek vánoční přijede do Divadla snů Sunderland. V minulém ročníku se radovali domácí. Manchester United doma vyhrál 3:0, ale Sunderland mu to poté oplatil a na svém hřišti zvítězil 2:1.

Manchester United má za sebou tři výhry v řadě, a díky tomu snížil ztrátu na TOP4. Na první Chelsea ale stále ztrácí propastných 13 bodů. V minulém kole si Red Devils poradili s WBA a vyhráli 0:2. Rudí ďáblové už 10 soutěžních zápasů za sebou neprohráli. Navíc z posledních 4 duelů jen jednou inkasovali. José Mourinho touží po tom, aby jeho tým začal stoupat tabulkou. Momentálně mu na čtvrtý Arsenal schází 4 body. Portugalský kouč věří, že mu k další výhře pomůže znovu Zlatan Ibrahimovič, který je v této sezóně pro United stejně důležitý, jako je Diego Costa pro Chelsea. Švédský útočník vstřelil už 11 ligových gólů. Bude mezi střelci zapsán i v úterý?

Sunderland se potácí u dna tabulky. Se svými pouhými 14 body se nachází na 18. místě. I tak mu ale na první nesestupovou pozici zatím schází jediný bod. Tým Davida Moyese, který se vrátí na Old Trafford poprvé jako soupeř, od doby, kdy byl z Manchesteru vyhozen, v minulé kole zvládl veledůležitý souboj s Watfordem, a díky gólu Van Aanholta vyhrál 1:0. I proto už není úplně poslední. Black Cats mají velmi rozsáhlou marodku, na které je nyní hned 6 hráčů. U dalších tří je start na vážkách a Adnan Januzaj nemůže nastoupit, protože v Sunderlandu hostuje právě z Manchesteru United.

Absence:

Manchester United: Shaw (zranění), Mchitarjan (nejistý start)

Sunderland: Cattermole, Gooch, Kirchhoff, McNair, Rodwell, Watmore (všichni zranění), Jones, Manquillo, Pienaar (všichni nejistý start), Januzaj (ve Stoke hostuje z Manchesteru United a nemůže proti němu nastoupit)

Pravděpodobné sestavy:

Manchester United: de Gea - Valencia, Jones, Rojo, Darmian - Herrera, Carrick - Pogba, Lingard, Mata - Ibrahimovič

Sunderland: Pickford - Love, Kone, Djilobodji, van Aanholt - Ndong, Denayer - Borini, Khazri, Anichebe - Defoe

Tip FotbalPortal.cz: 3:0

Arsenal - West Bromwich Albion

Úterý 26. prosince, 16.00, Emirates Stadium

Na Emirates Stadium v úterý odpoledne dorazí West Bromwich Albion. Ten na půdě Arsenalu zvítězil naposledy v roce 2010. V minulé sezóně tady prohrál 2:0, ale doma pak Gunners porážku vrátil a vyhrál 2:1.

Arsenal se dostává do mírné krize. Poslední dva duely prohrál a ztratil kontakt s vedoucí Chelsea. Propadl se na čtvrté místo. To zapříčinily venkovní prohry s Manchesterem City a Evertonem. Obě dopadly stejným výsledkem - 2:1. Pokud chtějí Kanonýři skutečně bojovat o titul, nesmí si třetí ztrátu v řadě dovolit. To ví i Arséne Wenger. Jestliže by se tak stalo, znovu si začal sílit tlak na jeho osobu a fanoušci by požadovali jeho odvolání. Francouzský manažer má ke všemu k dispozici opět menší kádr. Zraněných je už 8 a start Aarona Ramseyho je nejistý.

West Bromwich Albion je se 23 body na lichotivém osmém místě. V minulém kole Baggies prohráli 2:0 na Old Trafford. Teď je tedy čeká další z velkých týmů. Budou chtít určitě odejít s lepším výsledkem než před týdnem. O góly se ve WBA stará především Rondon, který jich má na kontě už 7. To je takřka třetina všech ligových gólů West Bromwiche. Podaří se mu překonat i Petra Čecha? Kouč Tony Pulis v to jistě doufá.

Absence:

Arsenal: Akpom, Cazorla, Debuchy, Mertesacker, Mustafi, Oxlade-Chamberlain, Sanogo, Welbeck (všichni zranění), Ramsey (nejistý start)

WBA: Berahino, Evans, Morrison (všichni nejistý start)

Pravděpodobné sestavy:

Arsenal: Čech - Bellerín, Gabriel, Koscielny, Monreal - Coquelin, Xhaka - Walcott, Özil, Iwobi - Sánchez

WBA: Foster - Dawson, McAuley, Olsson, Nyom - Fletcher, Yacob - Brunt, Chadli, Phillips - Rondon

Tip FotbalPortal.cz: 2:1

Liverpool - Stoke City

Středa 27. prosince, 18.15, Anfield

Ve středu se odehraje jediný souboj, a ten obstarají Reds a Potters. V minulé sezóně se tyto celky utkaly hned čtyřikrát. V lize vyhrál oba duely Liverpool. V semifinále EFL Cupu Reds po výhře 0:1 a remíze 1:1 po prodloužení postoupili do finále.

Liverpool je aktuálně na druhém místě. Na první Chelsea ztrácí 6 bodů. V minulém kole zvládl těžké Merseyside derby v Goodison Parku. Zápas rozhodl až ve čtvrté minutě nastavení Mane. Pro Reds to jsou veledůležité tři body. Jürgen Klopp tuší, že jeho mužstvo schopné zabojovat o mistrovský titul. Brejkové situace mají Reds naprosto bleskurychlé a mnohdy jsou pro soupeře smrtící. I díky tomu jsou s 41 vstřelenými góly nejlepší ofenzivou v Premier League. Zatím se zdá, že i bez Coutinha si dokáží poradit. Půjde to i proti Potters?

Stoke je na jedenácté příčce. Má za sebou dvě remízy. Nejprve bezgólovou proti Southamptonu, pak hrálo 2:2 s mistrovským Leicesterem. I když po poločase vedlo už 2:0 a Foxes hráli od 28. minuty bez vyloučeného Vardyho. Na návrat na Anfield se jistě těší Joe Allen. Klopp přiznal, že mu v týmu schází. Allen je s 5 góly nejlepším střelcem Stoke. Zvládne se snad prosadit i proti svému bývalému klubu?

Absence:

Liverpool: Coutinho, Grujič, Ings (všichni zranění), Gomez, Matip, Ojo (všichni nejistý start)

Stoke: Bardsley, Butland, Cameron, Ireland (všichni zranění), Muniesa (nejistý start), Arnautovič (suspendován)

Pravděpodobné sestavy:

Liverpool: Mignolet - Clyne, Lovren, Klavan, Milner - Lallana, Henderson, Wijnaldum - Mane, Sturridge, Firmino

Stoke: Grant - Johnson, Shawcross, Martins Indi, Pieters - Imbula Wanga, Whelan - Diouf, Allen, Krikč - Walters

Tip FotbalPortal.cz: 3:1

Kompletní program 18. kola Premier League:

Pondělí 26. prosince

13.30 Watford - Crystal Palace

16.00 Arsenal - West Bromwich

16.00 Burnley - Middlesbrough

16.00 Chelsea - Bournemouth

16.00 Leicester - Everton

16.00 Manchester United - Sunderland

16.00 Swansea - West Ham

18.15 Hull - Manchester City

Úterý 27. prosince

18.15 Liverpool - Stoke

Středa 28. prosince

20.45 Southampton - Tottenham

Seznam zápasů, které vysílá Nová DIGI Sport:

