Premier League - Nejhorší den Chelsea, Liverpoolu, Manchesteru City, Arsenalu, Tottenhamu a Manchesteru United v roce 2016

Nejhorší dny TOP6 v roce 2016

Včera 10:39 - Ve fotbale si vychutnáváte chvíle, když jste na vrcholu a užíváte si úspěšné dny. Jenomže přichází i pády, které vás mohou poznamenat, mohou vás srazit dolů, anebo se z nich používáte a mohou vám vrátit se zpět nahoru. Kdy potkal ten nejhorší okamžik nejlepších šest celků současné tabulky Premier League? Jaký byl jejich nejhorší den v tomto, brzy uplynulém, roce 2016?

Chelsea

15. květen, Chelsea skončila v Premier League na 10. místě a nehraje evropské poháry

Chelsea nevyhrála ani jednou z posledních čtyř kol. Kvůli tomu skončila v ligové tabulce až na 10. místě. Bylo to po mistrovské sezóně velké vystřízlivění. Navíc nevyhráli Blues žádnou trofej. A věděli, že si v následující sezóně nezahrají evropské poháry.

Byla to jejich nejhorší sezóna za posledních dvacet let. Po třinácti sezónách v řadě nehrají Champions League. Jejich obrana byla nejhorší v historii Premier League. V celém ročníku vyhrála Chelsea pouze dvanáctkrát. I když vypadá to, že Leicester by mohl dopadnout po mistrovské sezóně ještě hůře...

Liverpool

18. květen, Liverpool v Basileji prohrál finále Evropské ligy se Sevillou

Vypadalo to, že snad Jürgen Klopp hned ve své první sezóně na Anfieldu dokáže dovést Reds k nějaké trofeji. Místo toho, ale prohrál obě finále, do kterých se jeho svěřenci probojovali. V únoru prohrál po penaltách finále League Cupu proti Manchesteru City.

Ještě krutější to bylo ve finále Evropské ligy proti Seville. Do finále se Liverpool prokousal přes Augsburg, Manchester United, Borussii Dortmund a Villareal. Ve finále v Basileji vedl Liverpool 1:0 po gólu Daniela Sturrdige. Po přestávce ale Sevilla odpověděla góly Gameira a Cokeho. Španělský celek vyhrál Evropskou ligu potřetí v řadě.

Manchester City

20. březen, Manchester City prohrál derby a definitivně přišel o šanci na zisk titulu

Po porážkách od Leicesteru, Tottenhamu a Liverpoolu vypadl Manchester City z tempa a z boje o titul. Navíc mu hrozilo nebezpečí, že se neumístí ani v TOP4.

Aby byl Pep Guardiola ve své první sezóně u Citizens bez Ligy mistrů, to byla nemyslitelná představa. Ale bylo to velmi reálné, zejména po tom, co City doma prohráli s Manchesterem United 0:1.

Jediný gól utkání vstřelil Marcus Rashford. Manchester City pak ztrácel na vedoucí Leicester 15 bodů a bylo jasné, že třetí mistrovský titul v posledních 5 sezónách nezíská.

Arsenal

2. březen, Arsenal prohrál se Swansea a tlak na Arséna Wengera se velmi zvýšil

Arsenal vstupoval do roku 2016 v opravdu dobré pozici. Vypadalo to, že by už konečně mohl získat po 12 letech svůj další mistrovský titul. Jenomže na začátku března se tyto představy rozplynuly.

Jen dva body z devíti možných získali Gunners v duelech s Liverpoolem, Stoke a Chelsea. Ani zdaleka to nebyl jejich ideální vstup do nového roku. Jejich výhra proti Leicesteru byla posledním nadechnutím.

Pak totiž přišla porážka od Manchesteru United, po které následovala domácí prohra se Swansea. Leicester už tak získal šestibodový náskok. Velmi zesílily hlasy fanoušků, kteří už poněkolikáté odvolávali Arséna Wengera. Tentokrát opravdu hlasitě.

Francouzský manažer ale na lavičce zůstal a v říjnu oslavil 20 let v londýnském klubu. Nicméně, čekání na navázání na titul z roku 2004 stále trvá...

Tottenham

2. květen, Tottenham vypadl ze závodu titul

Tottenham na začátku května remizoval 2:2, což definitivně potvrdilo skutečnost, že klub z White Hart Lane nevyhraje svůj první titul od roku 1961.

Spurs nepředváděli tak konzistentní výkony a výsledky jako Leicester, ale i tak byli velmi dlouho zapojeni do boje o titul. Zvítězili proti Stoke, proti Manchesteru United...jenomže pak přišla devítizápasová série, během které vyhráli jen čtyřikrát.

Kohouti klesli až na třetí místo a skončili 11 bodů za mistrovským Leicesterem. Útěchou jim budiž to, že si vybojovali místenku v Lize mistrů.

Manchester United

23. října, Manchester United prohrál vysoko na Stamford Bridge a všechno bylo špatně

Ano, v roce 2016 bylo hned několik okamžiků, které by příznivci Red Devils nejraději vymazali z paměti, a už se jim je možná podařilo vytěsnit, ale porážku 4:0 na Stamford Bridge od Chelsea si jen tak nezapomenou.

José Mourinho přijel na stadion Chelsea v rámci Premier League poprvé jako soupeř. Už po třiceti sekundách jeho Manchester United prohrával 1:0.

Gary Cahill, Eden Hazard a N´Golo Kanté pak svými góly dokonali černý den Rudých ďáblů. Hosté si odváželi debakl 4:0 a José Mourinho prohlásil, že Antonio Conte jej svými oslavami ponížil.

